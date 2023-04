Astara no dejó huella de CO2 en su paso por el Dakar

El astara Team es pionero en competir con biocombustible sintético (e-fuel) en las dos últimas ediciones de la competición. Certifica la neutralidad de su huella de carbono.

Astara, la compañía de movilidad e innovación, ha certificado la neutralidad de su huella de carbono tras utilizar combustible sintético (e-fuel) en el rally Dakar 2022/23 de Arabia Saudí para demostrar que se puede competir al máximo nivel con un mínimo impacto medioambiental.



Por segundo año consecutivo, el astara Team liderado por los pilotos Oscar Fuertes, Carlos Checa y Laia Sanz, desafió la idea de que las grandes competiciones de motor no pueden ser sostenibles y reafirma la apuesta de astara de transformar la movilidad apoyada en la tecnología.



Laia Sanz considera que “ha sido un honor ser parte del astara Team, un equipo en el que no solo es importante la competición si no hacerlo respetando al planeta y logrando ser el equipo más sostenible del Dakar”.

Como parte de la apuesta de Astara por la transparencia, se ha considerado también las denominadas emisiones indirectas o Alcance 3: emisiones que no son directamente gestionadas por el equipo, como los desplazamientos en avión y en barco, que suponen la mayor parte de la huella de carbono del astara Team (66%) y donde la capacidad de actuación es muy reducida.



En total, las emisiones de la participación del Astara Team en el Dakar 2023 han sido de 82 toneladas, que representan aproximadamente una décima parte de la emisión de un partido de futbol de 90 minutos, según World Football Summit.



Por su parte, los tres vehículos de competición astara 01 Concept emiten una media de un 70% menos de CO2 que cualquier otro vehículo de competición con combustible fósil. En total, han ahorrado 14 toneladas de emisiones de CO2 durante toda la carrera del Dakar 2022-2023, el equivalente a la emisión producida por 7 vehículos de pasajeros en un año de uso, según la Federación Internacional del Automóvil.

“Cuando hablas de sostenibilidad, la tecnología (en este caso el e-fuel), es una parte importante, pero no lo es todo, tienes que tener en cuenta la estructura, las personas, el equipo técnico, porque todo eso genera un impacto, nosotros hemos planificado y diseñado el equipo para que el impacto sea el menor posible”, ha dicho Óscar Fuertes, piloto del astara Team.



Astara ha querido sellar su compromiso con un proyecto de compensación para la huella de carbono de todo su equipo. Ha elegido a Puro Earth, una reconocida plataforma mundial de créditos para la eliminación tecnológica del carbono, y en particular, un proyecto de la empresa Ekovilla en Finlandia, un país en el que Astara tiene presencia.