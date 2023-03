Rosa Díez desvela si le ofrecieron ser candidata de la moción de censura

Entrevista con la histórica ex dirigente del PSOE y fundadora de UPyD, que considera que “sobran los motivos” para una moción y que “no ha favorecido al Gobierno de Pedro Sánchez”

En plena resaca fallera, y de la moción de censura contra Pedro Sánchez presentada por Vox con Ramón Tamames de candidato, ESdiarioCV recibe la visita de Rosa Díez, la histórica dirigente socialista y fundadora de UPyD. Rosa Díez, invitada por Sociedad Civil Valenciana para dar una conferencia en el Casino de Agricultura de Valencia, tiene unos minutos para entrevistarse con ESdiarioCV y hablar de la moción en la que su nombre llegó a figurar en las quinielas de posibles candidatos de consenso en algunos mentideros políticos.

Rosa Díez aclara que no, que a ella no le propuso Vox encabezar la moción, que esa circunstancia no se dio y su nombre fue más bien fruto de algunas tertulias radiofónicas. Sobre la conveniencia de la moción de censura, Rosa Díez defiende que “sobran los motivos” y que “incluso partidos de la oposición que votaron en contra, salvo el Gobierno y su cuadrilla, explicaron las razones para ponerla”.

La fundadora de UPyD no cree que la moción de censura haya favorecido al Gobierno de Pedro Sánchez y le sorprende que “salvo poca prensa no comparada, la inmensa mayoría ha caído en la propaganda de Moncloa de que les favorece”.

Para Rosa Díez, si la moción de censura favoreciera al Gobierno de Sánchez, “no cambiarían de tema, pero en seguida sacaron lo del Constitucional con la eutanasia o la dimisión de la directora de la Guardia Civil para poner borrón respecto a la moción”.

La ex dirigente del PSOE considera que si la moción ha servido para algo “es para ver actuar a Pedro Sánchez”. “Pedro Sánchez es un chulo y la moción de censura le sirve para varle actuar, para ver cómo actúa de oposición, va al parlamento y contesta como si fuera oposición, es como si tuviera prisa por serlo, por demostrar que ya que no sabe gobernar, sabe ser oposición”, subraya.

Sobre los casos de corrupción del PSOE, con el reciente cese de la directora de la Guardia Civil, Rosa Díez considera que “el PSOE cree que la corrupción no les afecta electoralmente” y es “escandaloso ver a la ministra de Educación dando lecciones de honorabilidad por haber cesado a la directora de Guardia Civil, es que les pillan robando, dimiten y lo venden como un mérito”. “Hablan de la corrupción del PP y ahí tienen a la alcaldesa de Móstoles, que la mantienen porque es amiga de Sánchez”, incide Rosa Díez.

Para la fundadora de UPyD "el primer dirigente europeo que traicionará a Ucrania será Pedro Sánchez” y “esto se va a cumplir”, relacionándolo con el viaje del presidente del Gobierno a China, que lo enmarca en “pastelear con Putin”.

Rosa Díez revela también al final de la entrevista que sigue teniendo amigos dentro del PSOE -aunque no entiende que sigan ahí, matiza- y que para ella tanto la gente que estaba en el PSOE en el País Vasco, como en el PP vasco o el propio Santiago Abascal “son todos compañeros porque luchamos por la libertad en el País Vasco”.