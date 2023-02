La Exposición del Ninot destapa la ‘espantà’ de un artista a nueve comisiones

El artista Rubén Domínguez deja tiradas a nueve fallas y dos comisiones llevan un ‘ninot protesta’ a la Exposición para denunciar la situación

Los ‘ninots protesta’ que han entregado dos comisiones falleras a la Exposición del Ninot denunciando a su artista fallero por haberles dejado tirados han destapado la ‘espantà’ de un artista no agremiado que ha dejado tiradas sin falla a nueve comisiones.

Son hasta nueve las comisiones perjudicadas de las que tenemos constancia, tres de Valencia -las fallas Malaga-Dr Montoro, Visitación-Orihuela y Alquería de Bellver-Garbí- la Falla Cervantes de Alaquàs, la Falla Plaza Ibérica del Puerto de Sagunto, la Falla Molí de Silla, la Falla del barrio Socusa de Manises, la Falla Pío XII-Jaume Roig de Quart de Poblet y la falla Pere Maria Orts de Mislata, aunque parece ser que hay alguna más.

En concreto, el artista Rubén Domínguez se ofreció a estas comisiones alegando que estaba agremiado en Burriana y por ello las nueve fallas confiaron en él. Pero fue en septiembre cuando se destapó la posibilidad de que ninguna de las comisiones falleras que lo habían contratado tuviera la falla. Al reclamar al gremio de Burriana les informaron que el artista no estaba agremiando por no haber cubierto sus cuotas correspondientes.

Tras varios intentos en vano de contactar con el artista, los presidentes de estas fallas formaron un grupo de WhatsApp para estar comunicados entre ellos. A partir de ahí cada comisión ha tenido que buscarse una solución para poder tener falla en marzo. Unas comisiones han contratado a otro artista y en otras comisiones será la propia comisión la que figure como artista.

Según las propias comisiones, las cantidades de dinero entregadas al artista hasta la fecha de su desaparición fueron importantes, es por ello que el perjuicio causado a las comisiones es muy grande. Se da el caso que hay fallas como la Falla Málaga que cumple 50 años y no va a poder tener la falla con la que había soñado. También en la falla de Mislata la fallera mayor infantil es la hija del presidente y por tanto el disgusto es doble.

Hay alguna falla que plantará un monumento dedicado al artista que les ha dejado colgado y, como hemos visto esta mañana, dos fallas le han dedicado el ninot de la Exposición como protesta, porque no sólo les han dejado sin falla sino que también les han dejado sin ninots de la Exposición.

Todas las comisiones afectadas van con mucho cuidado con el tema legal porque los contratos parece ser que siguen en vigor y no se podrán denunciar hasta el día 16 de marzo una vez comprobada que la falla no está plantada. Los abogados están asesorando a varias de estas fallas con el fin de que no incurran en ninguna ilegalidad a pesar de que saben que no van a tener la falla del artista firmado.