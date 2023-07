Gabriela Bravo dimite de Justicia tras los 'dos coches oficiales'

Tras días de polémica en los que Bravo compatibilizaba su nombramiento como vicepresidenta de Les Corts con la Conselleria, Bravo deja Justicia que asumirá Puig hasta la llegada de Mazón

Y tras días mareando sobre si era compatible o no que la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, continuara como consellera tras haber sido nombrada vicepresidenta segunda de las Cortes Valencianas, lo que en la práctica suponía estar en el poder ejecutivo y legislativo a la vez, o dicho de una forma más coloquial, tener dos coches oficiales, Bravo ha dimitido como consellera para dedicarse a su cargo en Les Corts.

El doble cargo de Gabriela Bravo había provocado las críticas de la oposición y hasta el desmarque de otros cargos del Consell, como la vicepresidenta Aitana Mas, de Compromís, que no quiso defender a la titular de Justicia. También dentro del PSPV-PSOE crecía el runrún interno de que no era muy normal -ni estético- tener ambos cargos.

Al final, Gabriela Bravo deja la Conselleria de Justicia y el presidente de la Generalitat en funciones, Ximo Puig, asumirá estas competencias hasta la investidura de Carlos Mazón. Pese a este paso atrás de Bravo, tanta ella como Puig defendían su doble cargo. "Si no dimito es por responsabilidad con las competencias que ejerzo desde la Conselleria", se justificaba hace días Gabriela Bravo, y que no se iría de la Conselleria hasta que no exista una "incompatibilidad de facto".

Desde la Generalitat incluso se pidió un informe a la Abogacía de la Generalitat -y no a Les Corts- para justificar el ‘doble coche oficial’ de Gabriela Bravo, que indicaba que "no hay una situación de incompatibilidad absoluta entre ser consellera en funciones y diputada", y sólo daba una situación de incompatibilidad "de facto" entre ambos cargos en el momento en que Bravo empezara a ejercer sis funciones como vicepresidenta segunda.