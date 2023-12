Toca hacer balance del año y dirigentes como Mazón, Catalá o Diana Morant brindarán esta Nochevieja mientras otros como Ximo Puig, Joan Baldoví o Joan Ribó no tendrán el cuerpo para fiestas

El año 2023 llega a su fin y es momento de hacer balance, un balance intenso con grandes cambios para la inmensa mayoría de los dirigentes políticos valencianos, que acaban 2023 de forma muy distinta a como empezaron. Eso sí, algunos tendrán motivos para brindar de alegría y otros de olvidar y pasar página, con el propósito compartido de que 2024 sea un año mejor para todos. ESdiarioCV te trae las uvas dulces y amargas de la política valenciana en 2023.

Uvas dulces para celebrar un buen año

- Carlos Mazón: la mayoría de los populares valencianos tomarán esta Nochevieja uvas dulces, pero si hay alguien que brindará muy bien -con cava valenciano- es Carlos Mazón. No hace falta explicar por qué, sólo hay que mirar el Palau de la Generalitat.

- María José Catalá: aparejada a la victoria en la Generalitat Valenciana llegó la recuperación de la joya de la corona, la alcaldía de Valencia, ese símbolo del PP con Rita Barberá durante 24 años. María José Catala, tras cuatro años pico y pala en la oposición, tomará uvas dulces con el bastón de mando de Valencia.

- Diana Morant: ha sido un mal año para los socialistas valencianos, pero hay una en especial que cerrará el año muy feliz: la ministra de Ciencia. Diana Morant ha logrado seguir en el Gobierno tras el matchball del 23 de julio, tiene más competencias y muchos la señalan como futura líder del PSPV-PSOE.

- Jorge Rodríguez: el alcalde de Ontinyent es de los que tendrá una Nochevieja más feliz por un triple motivo: el primero y más importante, queda limpio de toda causa que le llevó a dimitir de presidente de la Diputación de Valencia y dejar el PSOE. Además, sigue arrasando en las urnas en su municipio y ha logrado que su voto sea el que más vale en la Diputación. Hoy todos, de PP a PSPV, quieren brindar con Jorge Rodríguez.

- Vicente Barrera: hace un año ni hubiéramos imaginado que el ex torero Vicente Barrera entraría en este artículo, ni para bien ni para mal. Pero Vicente Barrera cierra el año 2023 siendo la figura más importante de Vox en la Comunitat Valenciana y vicepresidente cuando no estaba en ninguna quiniela.

- Vicent Mompó: el presidente de la Diputación de Valencia se tomará las uvas dulces bien a gusto. Vicent Mompó fue los sufridores tras las elecciones del del 28 de mayo, con la Diputación y el PSPV-PSOE dando por seguro que se la llevaba. Pero apareció Jorge Rodríguez e hizo presidente a Mompó. Esta Nochevieva el PP brinda con cava de Ontinyent en el Palau de Batlia.

- Susana Camarero: hace un año estaba en una consultora privada en Madrid, al parecer alejada de la política -pero nunca perdió el contacto-. Hoy es la mano derecha de Carlos Mazón en la Generalitat y es la consellera que ostenta más competencias. En casa de Susana Camarero esta noche se brinda y bien.

- Begoña Carrasco: está Nochevieja habrá mucho alcalde del PP en la Comunitat Valenciana tomando uvas dulces cuando hace un año navegaban en la incertidumbre. Pero si hay una que pegó un petardazo y reventó las encuestas con un gran resultado es Begoña Carrasco, que recupera la alcaldía de Castellón.

- Amparo Folgado: y en la provincia de Valencia, mención especial para Amparo Folgado, que con su ‘a peu del carrer’ y siendo insistente logra la alcaldía del mayor municipio del ‘cinturón rojo’.

- Pablo Ruz: en Alicante, la ciudad de Elche, una de los bastiones del PSOE en las municipales, pasa a ser del PP.

- Elisa Núñez: una de las sorpresas. Hace un año era una desconocida en la prensa, hoy es la consellera de Justicia como cuota de Vox, siendo uno de los cargos más importantes de los de Abascal.

- Nuría Montes: de la empresa privada a la Generalitat. Nuria Montes celebra la Nochevieja dando el salto a la política como consellera como uno de los fichajes de Carlos Mazón.

- Marta Barrachina: desde Castellón, la alcaldesa de la Vall d’Alba logra recuperar la Diputación, uno de los símbolos del PP, y tomará uvas muy dulces en el Palacio de Las Aulas.

- Pilar Bernabé: otra superviviente del PSPV. Las delegada del Gobierno ha logrado mantener su cargo, que tal cuál está el PSPV-PSOE es muchísimo, y además se convierte en el principal cargo institucional del PSOE en tierras valencianas.

Las uvas sosas: ni fu ni fa

- Carlos Fernández Bielsa: una de cal y otra de arena. El socialista brindará porque volvió a arrasar en Mislata y es uno de los alcaldes más votados de España, posicionándose en la sucesión del PSPV. Pero tendrá que tragarse la uva amarga de no lograr la Diputación de Valencia.

- Rebeca Torró-Arcadi España: los dos principales colaboradores y ex consellers de Ximo Puig tienen la espina de haber perdido la Generalitat, pero al menos se consuelan tomando uvas y brindando desde Madrid como secretarios de Estado.

- Alejandro Soler: el líder del PSPV-PSOE en Alicante encara un 2024 lleno de emociones, con muchos dedos señalándole como sucesor de Ximo Puig y él mismo postulándose. Alejandro Soler pedirá muchos deseos esta Nochevieja.

- Esteban González Pons: el popular puede presumir de que el PP recupera la primera posición en unas generales en la Comunitat Valenciana, pero entre sus uvas habrá alguna amarga como no ver a su amigo Alberto Núñez Feijóo en Moncloa… ¿Y a él como ministro?

- José María Llanos: el que ha sido muchos años el líder de Vox en Valencia cuando el partido no era nada no se ha visto recompensado con ser conseller pese a que muchos le señalaban, pero sí acaba el año con la uva dulce de ser el nuevo síndic de Vox en Les Corts.

- Papi Robles: en Compromís, casi todos tomarán uvas amargas, pero alguno como Papi Robles puede al menos encontrar alguna uva dulce, ya que asciende a portavoz en Valencia, líder de la oposición en el Ayuntamiento y posible sucesora tras el paso atrás de Joan Ribó.

Uvas amargas: un año para olvidar

- Ximo Puig: en esta sección hay también overbooking, pero si hay uno que brindará por un 2024 mucho mejor y de nuevos comienzos es Ximo Puig: de presidente a casi jubilado y con un partido que vuelve a la fría oposición.

- Joan Baldoví: el líder de Compromís no pudo retener el apoyo electoral que tenía Mónica Oltra, y además deja a la coalición sin el maná y los enchufes de la Generalitat. Alejado del Congreso -donde a Baldoví le encantaba estar saliendo en las TV de Madrid- y desubicado en Les Corts, tomará uvas amargas.

- Ana Vega: empezó como síndic de Vox en Les Corts y acaba apartada en el parlamento dentro de los movimientos que vive el partido de Abascal.

- Ana Barceló: la alicantina no pudo recuperar para el PSOE la alcaldía de Alicante y se ve en la fría oposición del Ayuntamiento tras haber sido consellera de Sanidad y síndic.

- Sandra Gómez: la candidata socialista en Valencia no sólo no logró remontar, quedándose de nuevo el PSOE como tercera fuerza en la capital del Turia, sino que además pierde el gobierno de la ciudad y su cargo de vicealcaldesa. Sandra Gómez tomará uvas deseando que además no le aparten de líder socialista en Valencia.

- Joan Ribó: el ex alcalde pierde Valencia tras ocho años, la joya de Compromís, pero seguro que brindará igual con cava y tendrá fiesta en Nochevieja, porque como es habitual en él, no se le ve muy sofocado.

- Podemos y Ciudadanos: ¿Se acuerdan de Mamen Peris? ¿Y de Héctor Illueca? Al menos sí se acordarán de Pilar Lima, 'sorda y bollera', con la matraca que dieron. Todos estos nombres empezaron el año en el poder y acaban en el olvido total. La política es así, cambia tanto en un año.