El PP de CyL asistirá en masa a la manifestación en Madrid con Mañueco al frente

Los populares castellanoleoneses confirman que estarán este domingo en la protesta en la capital contra los pactos de Sánchez con Puigdemont y las nuevas concesiones en la ley de amnistía.

Este domingo las calles de Madrid volverán a ser testigo del enfado de muchos españoles con Pedro Sánchez y su forma de gobernar. Las concesiones a los independentistas poniendo en riesgo el Estado de Derecho no cesan y el ‘sanchismo’ sigue engrosando su lista de despropósitos solo por el hecho de mantener el poder. La última página a este extenso y vergonzoso libro se ha escrito con la inclusión en la futura ley de amnistía de los denominados delitos de terrorismo "ligeros", es decir, aquellos que no supongan "violaciones graves de derechos humanos". Otra treta más para amnistiar a todos los implicados en el procés acusados de este delito.

Protesta en la capital a la que acudirán en masa desde Castilla y León los representantes del Partido Popular en la región con su líder, Alfonso Fernández Mañueco, a la cabeza. Ya sea en autobuses, tren o coches particulares, los populares castellano leoneses se movilizarán para apoyar al máximo dirigente nacional de la formación, Alberto Núñez Feijóo, que convocó esta nueva protesta después de que el PSOE claudicara nuevamente a las exigencias de Puigdemont y compañía para aprobar los primeros decretos-leyes del Gobierno durante esta legislatura. Hecho agravado por el anteriormente mencionado perdón a los encausados por terrorismo.

Mañueco y Feijóo se saludan cariñosamente en FITUR.

Mañueco y su grupo estarán por lo tanto el domingo 28 de enero a partir de las 12 de la mañana en los jardines de la Plaza de España en una concentración, tal y como reza el comunicado oficial de los populares, “contra la amnistía y en defensa de un país de ciudadanos libres e iguales”.

Manifestación contra la amnistía, en Cibeles, a 18 de noviembre de 2023.

Hay que recordar que no es la primera protesta convocada por el PP y que ha tenido un éxito rotundo. Es por ello, ya que la cosa no ha cambiado -de hecho, ha ido a más- se espera de nuevo que miles de personas abarroten las calles para gritarle a Sánchez que no cuenta con el apoyo de un gran porcentaje de españoles.