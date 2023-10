Con Rubiales fuera, Lydia Valentín y sus 27.000 euros salen de la Federación

La deportista de Ponferrada, que anunció hace diez días su retirada tras una extraordinaria trayectoria, formaba parte de un "Observatorio de la Igualdad", del que nadie sabe casi nada.

La trayectoria profesional de Lydia Valentín es absolutamente extraordinaria. La campeona de halterofilia nacida hace 38 años en Ponferrada (León) se retiró hace diez días dejando tras de sí una impresionante hoja de servicios, que contempla tres medallas olímpicas (oro, plata y bronce), cuatro en los mundiales (dos oros, una plata y un bronce) y 12 en los campeonatos europeos (con 4 oros).

Sin embargo, la última noticia de esa increíble trayectoria profesional no ha sido, como debería haber sido, su retirada y los merecidos halagos recibidos, sino un asunto algo más desagradable que adelantaron los compañeros de Onda Cero.

El asunto es que la Real Federación Española de Fútbol, en su nueva estructura tras la dimisión obligada de Luis Rubiales como presidente, ha empezado a levantar alfombras y, debajo de una de ellas, se encontró el nombre de Lydia Valentín. La deportista berciana formaba parte, desde 2020, del grandilocuente Observatorio de la Igualdad de la RFEF, impulsado por Rubiales en su día y del que apenas se sabe nada, pese a que fue presentado con toda la pompa y, curiosamente, sin la presencia de Valentín, cuando ya formaba parte del organismo.

La actividad de este Observatorio de la Igualdad ha sido prácticamente nula durante estos últimos tres años y, teniendo en cuenta el terremoto surgido en el seno de la selección campeona del mundo, tiene sentido pensar que no ha conseguido ninguno de los hipotéticos objetivos buscados con su formación. Pero si su labor ha sido absolutamente residual, de la participación de Lydia Valentín en dicho organismo no se sabe nada de nada, pese a los 27.000 euros que la deportista ha facturado cada año por su labor allí.

La "nueva" Federación Española de Fútbol, ya sin Rubiales en la jefatura, ha tomado, en vista de los acontecimientos, la decisión de prescindir de Lydia Valentín, solo unos días después de haber confirmado su retirada como deportista profesional.

Lydia Valentín, en el Observatorio de la Igualdad

Precisamente, en el acto con el que puso final a su extraordinaria trayectoria, celebrado en la sede del Comité Olímpico Español, a Lydia Valentín le preguntaron por si podía aclarar cuál había sido su función en ese Observatorio de la Igualdad. Se lo preguntaron los compañeros de Relevo, antes de su salida de la RFEF y su respuesta fue la siguiente:

"Yo estoy contenta por ser desde el 2020 miembro del Observatorio de la Real Federación de Fútbol. Se han portado conmigo muy bien; feliz con mis compañeras... Y hasta aquí. Al final, yo me he centrado en ayudarles en todos los eventos que hemos tenido para fomentar el deporte, que al final es lo que nos gusta. El deporte, el deporte femenino, el deporte masculino, el talento en general.... Y hasta ahí. Feliz con la Real Federación Española de Fútbol y feliz por que hayan contado conmigo cuando soy de una federación que no tiene nada que ver con ellos".