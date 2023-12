Mañueco felicita a la comunidad educativa por hacer historia: "Sois un orgullo"

Ensalza el esfuerzo de estudiantes y docentes por los excelentes resultados del informe PISA pero pide no dormirse en los laureles: "Debe ser un impulso para subir la excelencia".

Los resultados del informe PISA, estudio que analiza la educación en etapa escolar en diferentes áreas (matemáticas, ciencias y comprensión lectora) y a nivel mundial, daban una gran alegría a toda Castilla y León al situar a la región como la mejor de España y una de las mejores a nivel global. Y es que, si fuera un país, sería de los punteros. Un soplo de energía en estos tiempos en los que la mayoría de las noticias suelen ser de confrontación y negativas.

Es por ello que este lunes Alfonso Fernández Mañueco ha ampliado su agradecimiento a la comunidad educativa de la semana pasada, momento en el que se conoció la noticia. Lo ha hecho mandándoles mensajes de gratitud y reconocimiento por el trabajo bien hecho reuniendo a varios de sus representantes en el Colegio de la Asunción en Valladolid. Desde allí no ha dudado en celebrar la noticia pero también mandar un aviso para que este gran éxito no se traduzca en relajación, sino en todo lo contrario: el primer paso para seguir mejorando y buscando la excelencia.

“Pisa es concluyente, Castilla y León tiene la mejor educación de España y una de las mejores del mundo. Es algo muy importante. Otros vendrán y podrán hacer lo mismo, pero nosotros hemos sido los primeros”, ha comenzado celebrando el presidente castellanoleonés, que ha querido, como es normal, comenzar por esas merecidas felicitaciones a la comunidad educativa de la región que dirige por unos resultados históricos. Datos que han sido posibles gracias, tal y como ha destacado el propio Mañueco, al esfuerzo de docentes, equipos directivos, estudiantes y familias.

Todo ello en “unas circunstancias complicadas y complejas” ya que, hay que recordar, este estudio tuvo un parón por el coronavirus y precisamente estos resultados han sido después de estudios durante la pandemia. Es por ello que ha resaltado que un estudio, con los mayores niveles de exigencia y elaborado en más de 80 países, ha reconocido que en Castilla y León se están haciendo bien las cosas e incluso “mejor que nadie”. Además, el informe también confirma a la región con uno de los niveles de acoso escolar más bajo de España y sitúa a sus aulas entre las más seguras del mundo junto a las de Japón y Corea.

El primer paso para seguir mejorando

Dicho todo esto y dada la merecida enhorabuena a los representantes de la comunidad educativa, ha aprovechado para mandar un mensaje de cara al futuro: “No podemos dormirnos en los laureles. Hay que mirar hacia adelante e incrementar las exigencias. Tenemos los mejores cimientos y la mejor escalera de futuro”. Un mensaje que ha lanzado a los más de 400.000 estudiantes y 28.000 docentes, con más de 30.000 profesionales en los centros, con los equipos directivos y otros trabajadores, de Castilla y León.

Tras los excelentes resultados obtenidos por el sistema educativo de #CastillayLeón en el Informe Pisa, hoy hemos reconocido con gran orgullo y agradecimiento la labor de toda la comunidad educativa de nuestra tierra.



Además, ha destacado la apuesta del Gobierno regional por la igualdad de oportunidades dentro de este ámbito, la capacidad de libre elección de las familias a la hora elegir la educación para sus hijos y de los propios docentes. “Me siento orgulloso, nunca he tenido tantos mensajes de reconocimiento, de valoración, de agradecimiento. Es un día grande para Castilla y León, no se nos olvidará”, ha concluido un orgulloso Mañueco que ha trasladado a la comunidad educativa castellanoleonesa el agradecimiento de todos sus vecinos.