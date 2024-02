El Instituto Gil-Albert convierte la Casa Bardin en el epicentro del pop

El nuevo ciclo ‘Club ESCUCHA!’, coordinado por Ana Lledó e Iván López, arrancará el próximo miércoles con una sesión en torno al grupo The Go-Go’s

El Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert ha organizado un nuevo ciclo destinado a los amantes de los ritmos que han marcado la historia de la música actual. El ‘Club ESCUCHA!! Los discursos sonoros en la música pop’ arrancará el próximo miércoles en la Casa Bardin con un encuentro en torno al grupo The Go-Go’s.

La propuesta, diseñada en la misma línea que el recientemente inaugurado ‘Club de Cine’, se ha concebido como un ciclo de escuchas activas que pretende hacer reflexionar sobre cómo son los discursos sonoros y qué conllevan, así como la elección de un género musical, la técnica disponible en su época, los hechos históricos cercanos y las transformaciones sociales que tienen su reflejo en un disco. Como ha explicado la directora cultural del Instituto de Cultura, Cristina Martínez, “el objetivo es que los asistentes se conviertan en protagonistas también del ciclo con su participación, ideas y sugerencias, y que no sean solo público pasivo”.

La primera sesión lleva por título "The Go-Go’s. Beauty And The Beat y la sublimación de las pandillas de chicas" y versará sobre la música y trayectoria de este grupo de rock de Los Ángeles formado exclusivamente por mujeres. Desde su disco debut, a principios de los ochenta, The Go-Go's se posicionó en los primeros números de las listas musicales convirtiéndose en un referente para conjuntos posteriores.

La música e investigadora Ana Lledó y el programador del ciclo Sonidos Globales de Alicante y Murcia, Iván López, son los coordinadores de esta nueva actividad, que comenzará el miércoles 28 de febrero, a las 19:00 horas, en la Casa Bardin y requiere de inscripción previa a través del enlace bit.ly/ClubESCUCHA. Al finalizar cada uno de los cinco encuentros que se desarrollarán este año, los coordinadores propondrán el tema del siguiente y recomendarán una serie de escuchas musicales.

El listado de canciones propuestas para la cita del miércoles es: Give Him a Great Big Kiss de The Shangri-Las, What A Way To Die de Pleasure Seekers, Ain’t That Peculiar de Fanny, I Live My Life de The Pandoras, The Beauty And The Beat álbum de The Go-Go’s, Since Yesterday de Strawberry Switchblade, Manic Monday de The Bangles, Rebel Girl de Bikini Kill y Take It Off de The Donnas.