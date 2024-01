La polémica de Alicante y su 'zona de bajas emisiones' llega a Europa

El eurodiputado socialista alicantino Domènec Ruiz preguntará a la Comisión Europea la compatibilidad de una zona de bajas emisiones sin sanciones con el Pacto Verde

El PSOE de Alicante denunciará en el Parlamento Europeo la escandalosa decisión del alcalde Luis Barcala de "ceder ante Vox" para sacar adelante los presupuestos municipales y pactar una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) sin sanciones, contraviniendo la legislación nacional pero también la europea en la materia. La iniciativa del PSOE la va a defender el eurodiputado socialista por Alicante, Domenec Ruiz Devesa: “Elevaremos una pregunta escrita a la Comisión Europea, para que ésta se pronuncie sobre si es compatible una ZBE sin sanciones con los objetivos de lucha contra el cambio climático de la UE”.

El eurodiputado afirma que “desde el Parlamento Europeo ya se dio un toque de atención a Barcala con la ordenanza, y parece que habrá que volverlo a hacer con la ZBE sin sanciones. En ambos casos, el PP se entrega a las posiciones de Vox, lo que supone trasladar a Europa un mensaje muy negativo de Alicante”.

Y ahora me pregunto, ¿qué va a hacer Europa con esas inversiones que ha realizado en Alicante cuando el propio Barcala incumple la legislación europea en el Pacto Verde?

La iniciativa del eurodiputado se produce tras la reunión con el secretario general de los socialistas alicantinos, Miguel Millana, que da traslado al Grupo Municipal: “Tenemos un alcalde que fue a Bruselas a hacer el ridículo al afirmar que Pedro Sánchez boicoteaba a Alicante al no incluir a la ciudad en los fondos Next Generation. Se demostró que mentía, porque Alicante recibió una lluvia de millones. Y ahora me pregunto, ¿qué va a hacer Europa con esas inversiones que ha realizado en Alicante cuando el propio Barcala incumple la legislación europea en el Pacto Verde?”.

Millana, por último, ha querido demostrar que este alcalde se ha situado del lado de Vox. “Ni el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que es del PP, se ha atrevido a no poner en marcha la ZBE, lo que demuestra que Barcala es uno más de la formación y está dañando la imagen internacional de Alicante”.