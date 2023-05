La mugre 'invade' Sevilla todos los días y cuando hay eventos aún más

El Ayuntamiento del PSOE se defiende de su mala gestión tras la Copa del Rey de las críticas del PP, pero la realidad es que Sevilla se sitúa como la tercera ciudad más sucia de España.

Calles llenas de basuras y de orines, así amaneció el centro de Sevilla tras la celebración de la final de la Copa del Rey de fútbol. A pesar de que el evento estaba más que programado, está claro que la actuación municipal tras el mismo no estaba tan pensada y ha desatado las críticas del candidato del PP a la alcaldía, José Luis Sanz, que ha lamentado que "el gobierno municipal del PSOE, con su alcalde", Antonio Muñoz, "al frente, vuelve a no estar a la altura y no ha planificado ningún dispositivo especial de limpieza".

La final deja ❌ suciedad, mugre, orines y malos olores en el centro, mientras los barrios están abandonados 📹



El alcalde no está capacitado para organizar grandes eventos. Ni hubo planificación ni sabe reaccionar



Las calles dan vergüenza#ElCambioQueNecesitaSevilla…

Y es que esta situación no ha sido un hecho puntual, porque cada fin de semana de partido ocurre lo mismo en los adelaños de los dos estadios de la capital o después de la Semana Santa, ya que las calles siguen aún llenas de cera de las procesiones, según ha criticado Sanz. Todo ello después del informe emitido recientemente por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) que coloca a Sevilla como la tercera ciudad más sucia de España, solo por detrás de Palma de Mallorca y Alicante.

Aunque el ayuntamiento ha desmentido que no existiera un plan especial, lo cierto es que las basuras invaden los barrios de la ciudad y desde hace varios años hasta el valioso casco histórico de la capital hispalense se resiente de la dejadez del Consistorio, como ha venido denunciando de manera constante el PP.

Hoy hemos visitado San Jerónimo y los vecinos nos han trasladado su preocupación. Dejadez y suciedad en todos los rincones de la barriada. Incluso en los parques infantiles encontramos zonas bastantes abandonadas y restos de todo tipo.

Otra Sevilla es posible con @jlsanzalcalde.

Los vecinos, que en los últimos años han sufrido este abandono en sus barrios, ven ahora que se acercan las elecciones como limpian con mayor frecuencia sus calles. Como ejemplo de ello, el barrio de San Jerónimo donde se emplaza la Agencia Espacial, donde las basuras que rodeaban el entorno del edificio van desapreciendo a golpe de sopladora.

Pero de poco servirán las muchas promesas que llegan en estos momentos previos a las elecciones a algunos de los barrios más degradados como Los Pajaritos y Alcosa para los que recientemente se ha anunciado un desembolso de 90 millones para rehabilitación de viviendas, cuando ya ocupan las primeras posiciones entre los barrios más pobres de España. La realidad es que las denuncias vecinales en las redes sociales son una constante haciendo referencia al abandono municipal.

‼️A este vídeo de Valdezorras solo le falta el mal olor.



Un alcalde que es incapaz de mantener limpios los parques infantiles de los barrios no puede gestionar el futuro de Sevilla. 📹👇🏻#ElCambioQueNecesitaSevilla #Faltan26días

Suciedad e inseguridad en la capital de Andalucía que puede costarle la alcadía al PSOE, ya que ni Juan Espadas, (ahora secretario general de los socialistas andaluces) cuando era alcalde ni su sucesor en el cargo han puesto remedio.