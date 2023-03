Tito Berni sacude al PSOE andaluz que también dilapidó dinero en 'coca y putas'

El PP pide explicaciones a Espadas, ante la posibilidad de que estén implicados socialistas andaluces en el caso Mediador, como ocurrió con el 'chófer de la coca' y los gastos en próstibulos

Este martes 28 de febrero Andalucía estaba de fiesta celebrando el día de su comunidad y mientras que los andaluces exhibían las banderas verdiblancas en sus balcones y se premiaba a los más ilustres ciudadanos, la verguenza de la corrupción sacudía de nuevo al PSOE con el caso Mediador y las fiestas con prostitutas y drogas del 'Tito Berni'.

Un escándalo en el que podrían estar implicados socialistas andaluces, según ha afirmado el mediador de la trama del 'Tito Berni', Marco Antonio Navarro Tacoronte, aunque no ha querido desvelar los nombres en una entrevista en Antena 3.

Esta caso además guarda muchas similitudes con 'las fiestas' que también 'celebraban' en Andalucía durante la etapa del Gobierno del PSOE en la Junta con su famoso 'chófer de la cocaína' o las visitas a alternes que abonaban presuntamente a través de las tarjetas black de la Faffe.

Espadas marca distancias

Así que las últimas reacciones desde Andalucía se produjeron este 28 F, aunque los representantes del PSOE tuvieron que 'esconderse' y agachar la cabeza, puesto que la jornada no era para sentirse orgulloso de las siglas. Así, tanto el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, como la única representante del Gobierno de Pedro Sánchez, la ministra María Jesús Montero, fueron también protagonistas del día, pero no por hablar de Bisbal o Blas Infante, sino por tratar de aplacar el último escándalo que, hasta ahora, al parecer salpica a 16 diputados socialistas y al Gobierno de Canarias.

El líder de la oposición trataba de marcar distancias con el 'caso Mediador', por el que el diputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo ya ha entregado el acta de su escaño y ha sido expulsado del partido, asegurando que "son cuestiones que están muy alejadas de Andalucía, y ahora de lo que vamos a hablar es del trabajo y los proyectos de futuro de los candidatos" andaluces a las próximas municipales del 28 de mayo.

El PP pide explicaciones a Espadas

Pero todo ha estallado y este miércoles el PP pide explicaciones a Espadas después de la acusación sobre que podrían estar implicados los diputados de otras comunidades, entre ellos de Andalucía.

El secretario general del Partido Popular de Andalucía, Antonio Repullo, ha reclamado este miércoles al secretario general del PSOE-A, que "sea transparente" para que dé cuenta de los parlamentarios socialistas andaluces que puedan estar relacionados con el llamado caso Mediador.

En declaraciones a los medios de comunicación, Repullo ha apuntado a las noticias vinculadas con este caso, del que ha reseñado que "también salpica al PSOE de Andalucía" por cuanto ha esgrimido: "Que nos diga que sabía".

"Que no intente tapar la corrupción en este país, para que estos corruptos no sean condenados eventualmente a penas inferiores", ha sostenido Repullo sobre el comportamiento de los socialistas andaluces como organización, al que ha reclamado "que tomen las medidas adecuadas, que sean transparentes con la sociedad, algo que no hicieron con el caso ERE, que lo sean ahora".

'Tito Berni' tiene 'homólogo' andaluz

Aunque Espadas trata de eludir hablar del tema, la comparación en las formas similares de operar del PSOE llaman la atención y mientras que ahora es el 'Tito Berni' al que se señala como organizador de estos 'viciosos' encuentros, en Andalucía estaba el conocido como 'Chófer de la coca' o las tarjetas black de la Faffe con las que pagaban juergas en locales de alterne.

Un fraude que está aún siendo investigado en los tribunales. De un lado, la Audiencia de Sevilla ha fijado para septiembre de este año, el juicio de la pieza separada de la macrocausa de las ayudas autonómicas para expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y subvenciones arbitrarias, correspondiente a los casi 1,5 millones concedidos por el que fuera director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero a su ex chófer Juan Francisco Trujillo. Parte de ese dinero se desvió, supuestamente, a la compra de cocaína, copas y antigüedades.

De otro lado, también el juez José Ignacio Vilaplana investiga a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) y llevará a juicio a su exdirector Fernando Villén, al considerar que "prevaliéndose de su cargo como director" de la Faffe, había desviado fondos públicos "para abonar servicios recibidos en distintos locales de alterne de Sevilla y otras provincias andaluzas que frecuentaba, utilizando para ello las tarjetas bancarias de las que disponía contra las cuentas de la referida fundación".

El exdirector habría gastado con cargo a los fondos de la Faffe, mediante el pago con tarjetas black, un total de 32.566 euros en prostíbulos. Por ello, La Fiscalía Anticorrupción pide para Villén seis años de prisión y la inhabilitación como cargo público por un delito continuado de malversación de caudales públicos y falsedad documental, durante el ejercicio de su cargo entre 2003 y 2011 durante la presidencia de Manuel Chaves y Jose Antonio Griñán.