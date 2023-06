El palacio de veraneo de Sánchez recibe agua del acuífero de Doñana

La Confederación Hidrográfica del Gualquivir otorga agua de manera legal a Las Marimillas, pero ve incompatible la ley en el Condado de Huelva donde se regaría con aguas superficiales.

La tormenta generada sobre el Parque Nacional de Doñana sige girando sobre la cabeza del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, que tenía planeado utilizar la proposición de ley de los regadíos en el Condado de Huelvaque impulsa PP y Vox, para acabar con el Ejecutivo andaluz de Juanma Moreno. Pero según avanzan los acontecimientos cada vez queda más claro el uso electoral del tema por parte del Gobierno de Sánchez y su cínica preocupación por la situación del humedal más importante de Europa.

La ley, que regula el uso del suelo pero no aborda concesiones de agua, no ha hecho nada más que dar sus primeros pasos en el Parlamento y por lo tanto, guste o no guste, es imposible achacarle consecuencias sobre Doñana. Lo que sí tiene repercusión directa sobre el acuífero que nutre al humedal son las vacaciones de las que disfruta el presidente Sánchez en pleno Parque.

El palacio de Las Marismillas es su destino de veraneo y resulta que se confirma que el agua que gasta Sánchez durante su estancia en este idílico lugar vacacional proviene del acuífero. Así lo ha asegurado el portavoz de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, en respuesta a la pregunta de un periodista tras el Consejo de Gobierno. El portavoz ha señalado que el palacete en el que veranea el presidente se abastece de una concesión de agua que le otorga la Confederación Hidrográfica del Gualquivir (CHG), que es el organismo estatal que tiene las competencias en esta zona de Huelva.

El lujoso palacete donde veranea Sánchez

Aunque Fernández-Pacheco ha manifestado que se trata de una concesión legal de la CHG, sorprende el uso que hace el máximo representante del Gobierno de este espacio, amenazado además por la grave sequía, donde acude tanto en las vacaciones de Navidad como en verano, acompañado por familiares.

Los anteriores presidentes del Gobierno también visitaron Las Marismillas: Felipe González,Aznar, Zapatero y Rajoy estuvieron allí, aunque ni con tanta frecuencia, ni con el emblemático palacete de principios del siglo XX tan renovado. La última mejora ha sido con fondos europeos por valor de 376.000 euros. Se ubica en el corazón de Doñana, en el término de Almonte, y cuenta con 18 habitaciones y cuartos de baño, piscina y enormes jardines con césped, entre otras lujosas estancias.

La Junta acusa a la Confederación de ser partidista

La misma Confederación que da agua a Las Marismillas del acuífero de Doñana ha ocupado parte de la intervención del portavoz del Gobierno de Juanma Moreno. El organismo hizo público el viernes un informe en lugar de particupar en el debate parlamentario de la proposición de Ley al rechazar la invitación.

En el documento apuntaba a la iniciativa legislativa como "no compatible" con la planificación hidrológica aprobada en enero de este año por considerar que "contradice directamente tanto su normativa como sus objetivos". Además, la CHG añadió que los terrenos que hoy son forestales declararlos "unas zonas regables que no van a tener acceso al agua, lo cual es, como mínimo, inútil, y con más exactitud, un engaño".

Una respuesta que no ha gustado a la Junta por considerar que supone un trabajo "de todo, menos objetivo, técnico", así como ha considerado que "podría entenderse la utilización de un organismo público y del trabajo de unos funcionarios en beneficio de un partido político y eso nunca debiera sucederse".

El consejero y portavoz ha rebajado la repercusión de ese informe por esgrimir que está "cargado de subjetividad, que es intencionada" y ha encuadrado en "los intereses políticos de un determinado partido políticos", en alusión velada al PSOE, por cuanto ha considerado que el espíritu de ese informe se ha proyectado "en reiteradas veces de sus portavoces".