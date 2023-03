Consigue unas pestañas de envidia con 7 rutinas muy sencillas

Nada de productos revolucionarios ni de gastar dinero en tratamientos caros: la solución está en tus manos

¡Nada es más sexy que unas pestañas largas y saludables! Pero, ¿cómo lograr ese look sin tener que usar falsies o extensiones? Si bien es cierto que no todos tenemos las pestañas de una supermodelo, hay algunas cosas que puedes hacer para mejorar su salud y apariencia. Aquí te presentamos los mejores consejos para fortalecer tus pestañas y lograr un look increíble.

Usa aceite de ricino

El aceite de ricino es una maravilla en este sentido. Este ingrediente natural es conocido por su capacidad para nutrir y fortalecer las pestañas, lo que a su vez promueve su crecimiento. Simplemente aplica una pequeña cantidad en un bastoncillo de algodón y pásalo suavemente sobre ellas antes de dormir. ¡Notarás la diferencia en un abrir y cerrar de ojos!

Retira suavemente el maquillaje de tus ojos

Si bien es esencial retirar todo el maquillaje de tus ojos al final del día, es igual de importante hacerlo con cuidado. Las pestañas son sensibles y pueden debilitarse si las frotamos demasiado fuerte. Usa un desmaquillante suave y específico para los ojos y retira la pintura y la máscara con un disco de algodón y mucho cuidado. ¡Tus pestañas te lo agradecerán!

Usa una máscara de pestañas de calidad

No todas las máscaras de pestañas son iguales, así que merece la pena invertir en una de alguna firma solvente que tenga una fórmula suave y libre de ingredientes irritantes para evitar que tus pestañas se debiliten. Además, asegúrate de reemplazarla regularmente para evitar que se seque ya que los grumos y la dureza del aplicador las pueden quebrar, ¡así que nada de rebañarla hasta el final!, aunque en caso de apuro, un buen truco puede ser añadirle una gota de aceite de ricino que disolverá ligeramente el producto proporcionándote de paso los beneficios que ya te hemos contado. Una buena máscara no solo te dará un look impresionante, sino que también protegerá y fortalecerá tus pestañas.

Come una dieta rica en nutrientes

¿Sabías que una dieta saludable puede mejorar la salud de tus pestañas? Los alimentos ricos en proteínas y grasas saludables, como el salmón, los aguacates y los huevos, pueden ayudar a mantenerlas fuertes y saludables. ¡Así que come bien y tus pestañas te lo agradecerán!

Evita el rizador

Es cierto que las pestañas curvas son más bonitas que las rectas, pero si tu caso es este último intenta darles forma con el cepillo de la máscara aplicando ésta sólo por la parte superior. Utiliza el rizador solo de forma ocasional porque hacerlo a diario termina por debilitarlas y romperlas