Page se retrata en el Senado: una ausencia que levanta ampollas en medio PSOE

La ausencia del presidente de Castilla La-Mancha en un día tan marcado contra la amnistía se interpreta como una falta de compromiso y determinación para defender los intereses de su región.

La ausencia del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en la Comisión de las Comunidades Autónomas del Senado de este lunes ha desencadenado un intenso debate y ha provocado críticas tanto dentro como fuera de su comunidad. Esta ausencia, que ha dejado vacío el sillón destinado a representar a Castilla-La Mancha en el Senado en una imagen que seguro ha levantado ampollas entre los no poco socialistas contrarios a la amnistía, se produce en un momento crucial en el que se discute esta polémica Ley de Amnistía propuesta por el gobierno central.

Además de las disputas internas, Paco Núñez, líder del Partido Popular en Castilla-La Mancha, ha expresado su descontento con la actitud de García-Page a través de la red social X, señalando que: "Hoy era día de cumplir su obligación como presidente, de someterse a las instituciones y a los españoles. Hoy Emiliano García-Page debía defender a los castellanomanchegos frente a una Ley de Amnistía que ahondará en las desigualdades. Su respuesta ha sido un sillón vacío".

Sin embargo, las críticas no se limitaron al ámbito político, sino que también surgieron cuestionamientos sobre la coherencia y la voluntad real de García-Page para defender los intereses de la región que preside. Y es que, a pesar de haber criticado severamente la Ley de Amnistía promovida por Pedro Sánchez, el líder de los socialistas manchegos parece haberse quedado en el mero discurso y no ha pasado a la acción cuando se le ha presentado la oportunidad, con momentos clave como la votación de la polémica norma en el Congreso de los Diputados.

Es importante destacar que, aunque García-Page ha expresado su oposición a la ley propuesta, su ausencia en el Senado ha sido interpretada como una falta de compromiso y determinación para defender los intereses de Castilla-La Mancha en un asunto de vital importancia que afecta también a su Comunidad. Esta actitud levanta interrogantes sobre la coherencia y la firmeza de García-Page como líder político, especialmente en un tema tan delicado como la amnistía.

Además, la justificación dada por García-Page para su ausencia, argumentando que no se somete a directrices partidistas de Ferraz o Génova, ha sido recibida con escepticismo por algunos observadores políticos, quienes consideran que su deber como presidente autonómico debería prevalecer sobre consideraciones partidistas. A pesar de ello, García-Page defendió su posición, afirmando: "Si no me someto como presidente a Ferraz, menos aún a Génova".

Esta controversia se enmarca en un contexto más amplio de tensión política en España, donde los líderes autonómicos del Partido Popular han expresado su rechazo a la Ley de Amnistía propuesta y han advertido sobre el riesgo que representa para el Estado de las Autonomías. Los presidentes del PP, incluidos Fernando López Miras (Murcia), Carlos Mazón (Comunidad Valenciana), Jorge Azcón (Aragón), María Guardiola (Extremadura), Isabel Díaz Ayuso (Madrid) y Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León), han coincidido en alertar sobre las consecuencias negativas de esta ley y rechazaron las propuestas del presidente catalán, Pere Aragonés, durante la sesión del Senado.

Entre las críticas más destacadas, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, calificó la Ley de Amnistía como "un golpe contra la unidad nacional, la democracia y el Estado de derecho programado y por etapas". También expresó su preocupación por el hecho de que el gobierno central estuviera ausente en el debate, denunciando un clima de "frentismo, mentira y traición al mandato de las urnas, las instituciones y la Constitución".

La propuesta del presidente catalán, Pere Aragonés, de un "cupo catalán" y una financiación singular para Cataluña también fue rechazada por los líderes autonómicos del PP, quienes la consideraron un "agravio sin precedentes" para el resto de las comunidades autónomas. En este sentido, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, denunció el "cupo injusto e inconstitucional" de Aragonés, que pone en riesgo la solidaridad financiera y el mantenimiento de los servicios públicos en su comunidad.

En resumen, el debate sobre la Ley de Amnistía ha generado una intensa disputa política en España, evidenciando las divisiones ideológicas y territoriales dentro del país. La ausencia de García-Page en la sesión del Senado y las críticas de los líderes autonómicos del PP destacan la importancia y la sensibilidad de este tema en el contexto político actual.