Asraf pone la puntilla definitiva a Adara a días de la final polarizando el voto

¿Qué mejor regalo de boda puede haber que confirmar todas las sospechas que acechan la gran final de Supervivientes 2023? Parece que el novio de Isa Pi sale con un pan debajo del brazo.

A punto de llegar a su fin esta edición de Supervivientes en Telecinco, no podía faltar una de las pruebas más queridas por el público: el puente de las emociones.

En esta ocasión fue el gran favorito Asraf Beno el que se enfrentó a varias palabras importantes en su vida sobre las que tuvo que reflexionar. La primera palabra era "madre", un gran referente para el concursante, un gran apoyo en su vida. Reconocía lo difícil que debe ser para ella, una persona no mediática, verle sufrir en televisión.

Recordando la fuerte discusión que tuvo con Yaiza y que acabó en expulsión disciplinaria, confesó cómo le duele que la gente le juzgue antes de darle la oportunidad de conocerle. Por eso mismo, su amistad con Adara la recibió de buen grado y se sintió muy aceptado y comprendido con ella. Hablando del perdón, reconocía que le gustaría que le pidieran perdón y acababa admitiendo que precisamente Molinero era la persona que se le venía a la cabeza. Aunque esta dispuesto a hablar con ella, pone como condición que esté dispuesta a cambiar la opinión que tiene de él, pues no quiere falsear una amistad inexistente.

Cabe recordar que la "amistad" entre Asraf y Adara al principio del reality valió para los seguidores de ambos se coordinaran a la hora de votar y avanzaran en el concurso frente a todos los demás participantes. Ahora que quedan días para la gran final de Supervivientes, Beno ya llevaba un tiempo escenificando su separación de Molinero (él, y seguidores tan famosos como Mercedes Milá) y este domingo de debate terminó por separar de esta manera los caminos de ambos polarizando el voto para allanar el camino a la victoria. A estas alturas parece que solo un milagro podría cambiar las tornas porque analistas de realitys y fans coinciden en que será él quien se alce con la victoria. ¿Qué mejor regalo para su próxima boda?

Asraf habla de su novia Isa Pantoja y de la próxima boda de ambos

Y es que como no podía ser de otra manera, uno de los tableros estaba dedicado a la pareja. Emocionándose al recordar a Isa Pantoja, con la que se casará en breve, dedicaba unas bonitas palabras a su prometida. "Significa todo para mí" aseguraba a Laura Madrueño. Tras su paso por el concurso, aseguraba que se ha dado cuenta de que no puede vivir sin ella y sin su hijo Alberto, a quien quiere con locura. "Yo no vería mi vida sin ellos" relataba en directo. Imaginaba el momento en que baile junto a ella el día de su boda, mirándole a los ojos. Sin vacilar, aseguraba "la amo tanto que haría cualquier cosa por ella".

En el último paso, aprovechaba para agradecer al público su apoyo, algo que no esperaba recibir y por lo que se siente en deuda. Entre los aprendizajes del concurso, destacaba haber aprendido a confiar más en sí mismo, así como a dejar de lado la inseguridad. Desde plató, Isa Pi le mandaba un mensaje de ánimo en la recta final.

Recordándole lo orgullosa que está de él y el poder de superación que ha demostrado, le aseguraba que el cariño del público ya lo ha ganado y eso no se lo podrán quitar. Como respuesta, Asraf le dedicaba un romántico "por lo único que quería salir de esta isla era por ti" mientras se despedían hasta la próxima semana, cuando por fin puedan reencontrarse en el plató de Supervivientes.

Todo ello valió para que Supervivientes Conexión Honduras le diera a Telecinco este domingo un 14.6% de cuota de pantalla ante 1.314.000 espectadores, subiendo con respecto a la semana anterior aunque algo eclipsado por la entrevista de Jordi Évole a Pedro Sánchez en el Salvados de La Sexta, que escaló hasta el 12% y 1.475.000.

Por detrás quedaron Antena 3 con Secretos de Familia (11.1% y 1.160.000) y La Uno de TVE con la película Venganza: Conexión Estámbul (10.5% y 1.316.000).