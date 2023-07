Netflix la lía: Belén Esteban pasa de “princesa” a “la patrona” de América

La ex colaborada de Sálvame y el Deluxe lo tiene muy claro sobre su futuro profesional. El salto de la televisión a la plataforma de pago la motiva y avisa de lo que está por llegar.

Este miércoles 5 de julio les contábamos en ESchismógrafo el estreno de Superlativas, el vídeopodcast de Carlota Corredera en el que hablará con mujeres con "absoluta libertad", esa es su intención.

Y la primera invitada a este espacio era su compañera Belén Esteban, con la que Corredera compartió, además de amistad, miles de minutos televisivos. La denominada princesa del pueblo no defraudaba en esta primera intervención en el programa de su amiga y ha dejado alguna que otra joyita.

Por ejemplo, una que ha tenido que ver estrictamente con el mundo político. Para la historia de la televisión quedaron aquellas pugnas monumentales protagonizadas por Belén Esteban y el ahora desaparecido Jorge Javier Vázquez en las que una y otra se tiraban los trastos a la cabeza cuando tocaba hablar de partidos políticos. Una y otro parecían estar en las antípodas ideológicas y no se privaron de llevar esta rivalidad a la pequeña pantalla.

Los grandes titulares de ese primer programa de Carlota Corredera se los llevaba precisamente esas manifestaciones políticas de la Esteban… pero su paso por este vídeopodcast dejaba mucho más sobre el futuro de la de San Blas.

Belén Esteban, Kiko Hernández, Matamoros, Terelu...

Y, lógicamente, ese futuro pasa por la plataforma de pago Netflix y ese nuevo programa, un Sálvame 2.0, en el que Belén Esteban estará acompañada por Kiko Hernández, María Patiño, Kiko Matamoros, Terelu Campos, Lydia Lozano, Víctor Sandoval y Chelo García-Cortés.

La ex colaboradora de Telecinco le explicaba a su compañera lo que siente ante su nuevo reto televisivo en la plataforma: "Estoy súper ilusionada y muy contenta, parece que tengo 15 años. Yo quiero disfrutarlo. Tampoco sé a lo que vamos y a mí la aventura me encanta. Mi madre, la pobre, me ha pedido una tele nueva para que le ponga Netflix. Pero es que sus amigas también me lo han pedido".

Dispuesta está a conquistar las Américas porque Esteban le confesaba a Corredera que estaría dispuesta a hacer carrera profesional allí, con toda una declaración de intenciones sobre su deseo de un cambio de apodo [ya no quiere ser la princesa del pueblo] que haga honor a su hipotético éxito:

“Si me ofrecen quedarme allí trabajando yo me quedo y me quito el nombre de Belén Esteban. Quiero que allí me llamen 'La Patrona', porque es la jefa. A mí me lo ofrecen y te juro que yo me voy para allá”.