El sorprendente encuentro que TVE consigue para el casting de 'Bake Off'

La cadena pública rescata a controvertidos personajes de Telecinco para garantizar la polémica, a los que pondrá en los fogones con famosos de dudosa fuerza mediática.

Aunque han sido muchos los rumores que señalaban a Kiko Hernández como uno de los nombres más buscados por TVE para el lanzamiento de su nuevo programa, Bake Off: Famosos al horno, parece ser que el ex de Sálvame no ha llegado a un acuerdo con la productora.

Y es que ha sido sonado el esfuerzo que ha hecho la cadena publica para poder acoger a los damnificados de la cadena de Fuencarral en su nuevo formato, generando la polémica que todo reality precisa para calentar motores.

TVE ha publicado ya los nombres de 14 concursantes famosos y los tres jueces que participarán en Bake Off: Famosos al horno, una de sus grandes apuestas de entretenimiento para 2024. El talent de repostería, que ya tuvo una edición en Amazon Prime Video bajo el nombre de Celebrity Bake Off, aterrizará próximamente en la parrilla de la cadena con Paula Vázquez como presentadora.

Una familia publicitaria

A pesar de que algunos de estos nombres ya habían salido a la luz, como Terelu Campos, Alba Carrillo y Rocío Carrasco, todas despedidas por la misma productora y protagonistas de bochornosos episodios cuando participaban en la cadena de Fuencarral, no están todos los que se esperaban y parece ser que Hernández no ha sufrido la misma suerte que sus ex compañeras.

TVE desvela los concursantes de 'Bake off: famosos al horno': de Terelu Campos a Rocío Carrasco https://t.co/s3GlkFwkUy — 65YMÁS (@65ymuchomas) December 7, 2023

El variopinto cartel que deja el casting nos brinda la curiosa imagen de tres parejas de hermanos, los Salinas, las cantantes Salazar y la que más expectación ha despertado, comprendida por Ana Boyer y Julio Iglesias Jr., a los que no se les suele ver en intervenciones televisivas, más allá de su participación familiar en algún evento publicitario.

A éstos, se sumarán, además, Blas Cantó y Yolanda Ramos, que vuelven a coincidir en un concurso tras compartir experiencia en Tu cara me suena 5, Manolo Sarriá, presentador en Canal Sur Televisión de Atrápame si puedes, y los actores Pablo Puyol y Marc Clotet .

En cada uno de los episodios, los aspirantes tendrán que superar dos retos culinarios. Las elaboraciones se someterán al juicio de un exigente y prestigioso jurado, en el que estarán el multipremiado chef Paco Roncero; la mediática y afamadda repostera Eva Arguiñano y el pastelero de renombre internacional Damián Betular.