El "estupendo amante" de Terelu Campos le refresca la memoria y la retrata

Los recuerdos selectivos tienen el problema de que la parte contratante de la segunda parte no esté dispuesta a permanecer callada y eso es lo que le ha sucedido a la hija de Teresa Campos.

Aunque siempre dijo que no volvería a hablar de él, hace unos días Terelu Campos hizo una excepción a su propia norma y habló (mal) de su pareja más polémica. No solo se despachó contra el hombre con el que compartió su vida entre 2003 y 2005 sino que utilizó palabras gruesas y algún que otro insulto para definirle: "Ése es un retrasado, de él no hablo" aseguró, para confesar que ha tenido amores "feos, feítos y feísimos. Yo no le exijo a un hombre tener un cuerpo, sino una mente, aunque también es cierto que alguno he tenido sin cerebro. ¿Quién no ha tenido un chapapote en su vida?", declaró, dejando entrever entre líneas que podría referirse al periodista.

Pipi Estrada ¿un "amante estupendo" para Terelu Campos

Era cuestión de tiempo que Pipi Estrada recogiera el guante y así lo hizo tildando a la presentadora de persona "sin dignidad": "Me sorprende que ella siendo tan inteligente caiga en esa descalificación. En cuanto al chapapote y que si tal yo creo que tiene mala memoria, en esta profesión que todo el mundo se conoce, ella comentó muchas veces cuando estábamos vivos bajo ese mismo techo, le decía a los colaboradores que yo era un amante estupendo" recordó asegurando que en su momento la hija de María Teresa Campos confesó que "había sido el hombre al que más había amado en su vida, perdón por la modestia".

"Terelu es una mujer que por la boca muere el pez y Terelu más de una vez. Ella es una mujer que presume que su intimidad es innegociable, que su dignidad es innegociable y luego ¿dónde está la dignidad, dónde está la intimidad?, ¿la moral?" apuntó, afirmando que la madre de Alejandra Rubio debería "ser más persona en todos los sentidos. Que sea menos tirana con el débil y menos pelota con el fuerte".

Pipi Estrada cambia de look en un intento por animarse tras romper su relación con Andreína

Luciendo cambio de look tras cambiarse el corte de pelo que llevaba desde tiempos inmemoriales, sin embargo Pipi no atraviesa por un buen momento personal. Y es que después de 4 años de amor ha terminado su relación recientemente con Andreína y todavía se está recuperando de este duro revés: "Estoy triste, pero estoy tranquilo. Estoy tranquilo porque tengo la conciencia tranquila, he sido muy responsable en esta relación durante casi cuatro años y eso me enorgullece, que no puedan decir nada malo de mí".

"Cuando tienes un fracaso emocional como yo en este caso, te entristece, pensaba que Andreina iba a ser la mujer para siempre, para morir a su lado y mi último amor", admitió, dejando claro que en esta ocasión se ha portado bien con su expareja y "no tengo ningún motivo por el que pedir perdón".

"No lo sé, a lo mejor igual obedece a una estrategia o quizás hay otra ruta ya por medio" deslizó sin aclarar a qué se refería con estas enigmáticas palabras.

Eso sí, Estrada no pierde la esperanza de volver a encontrar el amor porque "soy muy cabezón, muy baturro. Como el baturro que va por la vía del tren y el tren llega de frente y no para de pitar y el baturro le dice chufla, chufla que como no te apartes tú, yo voy a seguir".