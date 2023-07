Un nuevo Pipi Estrada sin papada cautiva a Emma García y a la hija de Terelu

La presentadora se mostró impresionada con el retoque estético que se ha hecho el periodista, quien tuvo que estar cinco horas en el quirófano para adecentarse un cuello que no le gustaba.

La última entrega de 'Fiesta' se ha visto marcada por una de las exclusivas que tenía preparada la organización del programa para los espectadores: la nueva cara de Pipi Estrada después de someterse en el quirófano a un nuevo retoque estético.

El periodista, que ya se gana la vida con estas cosas (ya vendió anteriores operaciones), ha querido enseñar a sus compañeros de televisión cómo se le ve sin una papada que le tenía un poco molesto.

Pipi Estrada se hizo una cirugía estética y hoy descubrimos su nuevo rostro 👨‍⚕️



Arrancamos #FiestaT5 en @telecincoes con @EmmaGarciaWeb 🥳🎉



🔵 https://t.co/9HfTFyvIQw pic.twitter.com/9wHtLDaW1y — Fiesta (@fiestatelecinco) July 2, 2023

Para crear una mayor intriga sobre los espectadores, Emma García, la presentadora de este espacio, ha sido la primera persona del plató que ha visto cómo le ha quedado el cuello al coqueto Pipi, quien se encontraba de espaldas a la cámara. "Estoy un poquito impresionada", han sido las primeras palabras de la conductora del programa al ver la nueva imagen del periodista de 66 años.

Su reacción ha despertado un enorme revuelo en plató y ha continudado diciendo que "estás un poquito hinchado. Te veo raro...", decía en un primer momento sin poder dejar de mirarle para después dar su veredicto final. "Estás guapete", confesaba entre risas.

La presentadora ha detallado que, aunque "sigue siendo él" y se le reconoce perfectamente, tiene algo especial que le favorece. "Te digo una cosa, estás bien y, cuando la hinchazón baje, estarás mejor. Eres igual en mejorado. El resultado yo diría que es bueno", sentenciaba haciendo un balance muy positivo de la operación.

“La sonrisa le ha cambiado. ¿No te habrá cambiado la personalidad?", bromeaba Emma. Pipi no ha dudado en responder a la presentadora y reconocerle que ha cambiado para mejor y no solo físicamente porque, gracias a su nueva imagen, "estoy más animado".

La presentadora ha destacado que el colaborador tenía una especial ilusión por someterse a este retoque cuyo objetivo era rejuvenecer su rostro. Aunque a Pipi le daba mucho miedo pasar por el quirófano, finalmente se lanzó y estuvo nada menos que cinco horas en manos del cirujano estético, aunque el resultado ha dejado alucinados a sus compañeros de 'Fiesta'.

😲 Así es la nueva cara de Pipi Estrada en 'Fiesta': "Está hinchado, pero está guapo"https://t.co/pMTWWPu3Rg — Otro Mundo (@OtroMundoMD) July 2, 2023

Luego, Emma ha pedido a cada uno de los colaboradores del programa que fueran junto a ella y que dieran su opinión sobre el nuevo retoque estético del periodista, mientras él permanecía de espaldas a las cámaras.

La primera de las colaboradoras que no se ha querido perder el nuevo rostro de Estrada ha sido Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, expareja del periodista. La joven ha sido muy clara con su opinión y ha señalado que "está hinchado, pero está guapo". Emma García le ha dado la razón.

Para sorpresa de muchos, todos los colaboradores han expresado la misma opinión: les gusta el nuevo rostro del periodista, pero creen que le ha cambiado un poco la voz por ello.

Pipi, muy satisfecho con el resultado, no dudó en confesar que "me veo en las imágenes anteriores y el cuello no me gustaba. Uno va cumpliendo años... Me gusta el cuello que tengo ahora. Estoy contento y muy feliz".