Victoria Federica de nuevo en el ojo del huracán por un nuevo altercado

La nieta del rey emérito se ha visto envuelta en una nueva polémica al protagonizar un supuesto altercado, en el que casi llega a las manos con una tiktoker, en un festival de música.

Victoria Federica no da un minuto de respiro a la Familia Real. Y es que a penas dos días después de la polémica negativa de la sobrina del Rey Felipe VI a acudir a la fiesta familiar en la que celebrarán el 18 cumpleaños de la princesa Leonor el próximo 31 de octubre por discrepancias familiares, una nueva polémica ha salpicado a la influencer.

En esta ocasión, Victoria Federica podría haberse visto envuelta en un altercado con una tiktoker durante la celebración de un festival de música. Según apunta Ángela Romero, una tiktoker que acudió a un festival de música invitada, tuvo varios incidentes durante el festival con la hija de la infanta Elena, que en los últimos meses ha sido vista en diferentes eventos en Madrid o Milán.

Y aunque Victoria Federica ha llevado a cabo un importante cambio de estilo e imagen, buscando dejar atrás todas aquellas polémicas que la rodearon durante algún tiempo, aunque de vez en cuando vuelve a provocar algún desagradable episodio como el que parece haber tenido con esta tiktoker.

Según ha contado Ángela en el programa "Socialité" de Telecinco, tuvo varios encontronazos con la nieta del rey emérito, que comenzaron con un simple choque: "Estábamos bajando a cenar y me choqué sin querer con ella, y al girarme para pedirle perdón me di cuenta de que me miró fatal. Yo no sabía quién era, pero mis amigos me dijeron que era Victoria Federica, la nieta del rey emérito".

Victoria Federica termina peleándose en un baño

Pero ese sería el primero de varios encuentros entre las dos influencers. Porque al día siguiente ambas volverían a tener un desencuentro en la cola del baño: "Coincidí con ella en la cola de los baños portátiles, y me gritó que no me colase. Empezamos a discutir, y yo, para pararlo cerré la puerta del baño".

El encontronazo no terminó ahí porque, según cuenta la tiktoker, "Victoria Federica empezó a dar golpes en la puerta, me abrió y me sacó cogiéndome del brazo", unos actos que provocaron que Ángela "le tiré el cubata encima, ella se volvió loca y empezó a gritarme. A mí me dio por reírme, porque me parecía una situación surrealista".

Para terminar, la nieta de Juan Carlos I volvería a encontrarse con la tiktoker cuando está le preguntó a una persona, que resultó ser Victoria Federica, donde se encontraba la salida. Afortunadamente la cosa no llegó a más y la tiktoker simplemente volvió a reirse.