La falta de sororidad con la teta fuera de Adriana Abenia escuece en La 1 de TVE

La colaboradora televisiva suele protagonizar muchos momentazos sexys en sus redes sociales, pero son voluntarios, no como el accidente protagonizado en su peor momento de sensibilidad.

La que fuera habitual de programas de Telecinco como Sálvame Adriana Abenia participó este domingo en el plató del programa rosa de La 1 de TVE D Corazón y entre otras muchas cosas comentó uno de los momentos en los que peor rato pasó de su trayectoria mediática.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Adriana Abenia (@adrianaabenia)

Al hilo de los accidentes con los estilismos de las famosas, la reportera y presentadora recordó el día que mostró un pecho sin querer, uno de esos momentos de "tierra trágame en toda regla en 2017 en un photocall".

Ya con posterioridad y mirándolo desde lejos, Abenia comentó entre risas que ese día "conocí la cinta de doble cara". Ante la insistencia de la presentadora del formato Anne Igartiburu para que explicara como se usa, Adriana terminó comentando que "si tienes la piel sensible, tampoco es que sea muy apta, pero es mejor eso a que te suceda lo que me ocurrió a mí".

Cabe señalar que entonces la influencer estaba embarazada de dos meses y acudió a una entrega de premios que se celebraba en el mes de noviembre: "Con un frío, un mal cuerpo, unas náuseas... Y, de repente, se me salió una teta y mi marido estaba a otra cosa, que no debería. Tendría que haber estado grabando el momento. Fue Kira Miró la que me avisó, pero, claro, ya era demasiado tarde".

Adriana Abenia se quejó de que nadie le dijera antes que su vestido de tirantes había dejado un pecho al descubierto y denunció que "no había sororidad. Las mujeres no me dijeron nada, los hombres tampoco... Entré en crisis". Tanto es así que confesó que "yo me habría ido de la fiesta, pero porque me pilló en un momento sensible. Sin embargo, mi marido me dijo: Adriana, solo es una teta. Y yo: Claro, como a ti no se te ha salido...", ironizó riendo.

Bromas y veras este domingo en el D Corazón de Anne Igartiburu y Jordi González en La 1 de TVE que se saldaron con un 6.6% de cuota de pantalla y 535.000 espectadores, bajando con respecto al día anterior (7.6% y 608.000) y lejos de su competencia directa a esta hora, el Socialité de Telecinco (10.3% y 746.000).