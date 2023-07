Alaska mete un hachazo letal a Shakira en su afán por defender a Rosalía

La inclasificable artista ha puesto punto y final a su desencuentro con Jorge Javier Vázquez y no se ha mordido la lengua para hablar del Rey Juan Carlos. Lo del culebrón de moda ya tal...

La gran decepción fue el título del blog que Jorge Javier Vázquez escribió contra Alaska y Mario Vaquerizo en la revista Lecturas hace ya unos meses. Incondicional de la pareja mediática durante años, el presentador no perdonaba algunas de las manifestaciones que ha hecho el cantante de Las nancys rubias en los últimos tiempos ni el hecho de que la voz de Fangoria trabaje en la radio al lado de Federico Jiménez Losantos.

Este jueves los reporteros del corazón pudieron hablar con Alaska en el concierto de Kraftwerk y quiso zanjar la polémica que sigue habiendo sobre su relación con el presentador, dejando claro que no le guarda ningún tipo de rencor: "No es que esté ni bien ni mal, es que no hemos vuelto a hablar ni nada, es que no creo que haya nada mal, pero vamos, que no lo sé, por mi parte no lo sé".

Ella misma confesó a los medios de comunicación días después que no estaba molesta porque nunca ha tenido amistad con él y además, respetaba que escribiese lo que le diese la gana en su columna de opinión.

Por otro lado, sobre la vuelta del Rey Juan Carlos a España también se mostró de lo más comprensiva asegurando que "no es que me sea indiferente, es que venga a Sanxenxo y haga lo que quiera, un señor jubilado, que haga lo que quiera. No me molesta en absoluto, hay otras cosas que molestan, que una persona esté en su país no me molesta".

Rosalía, Rauw Alejandro y Shakira... según la versión de Alaska

No podía faltar el tema del momento, la ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro. Alaska admitió que le da "penuchi con lo monos que son, era pareja favorita, pero esto es muy fácil decirlo como fan, no sé me da pena, cuando la gente te gusta, te cae bien y te gusta verlos felices, los hemos visto tanto, me da pena".

Eso sí, no cree que Rosalía vaya a hacer una canción "a lo Shakira": "Ella hará lo que considere pero oye igual me sorprende y la hace pero no hay por qué, no hay por qué lavar en público, que a nosotros nos viene muy bien que se lave en público como comentaristas del corazón, pero como personas, digo hija lava en casa".