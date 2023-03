Miley Cyrus da una lección de cómo cometer errores en la vida o perder la cabeza

La artista internacional consigue romper récords en varios países con su nuevo álbum "Endless Summer Vacation”, donde nos canta como han sido los dos últimos años en su vida.

Como cada viernes, música nueva sale a relucir en todas las plataformas de streaming, miles de artistas estrenan canciones, con letras que sirven para llorar, reír, recordar a alguien, bailar o reflexionar. En esta ocasión traigo una selección de las canciones que más me han llamado la atención, ya sea por su ritmo o el significado que hayan tenido para mí. Espero que las disfrutéis al igual que lo hago yo.

Del nuevo álbum de Miley Cyrus, Endless Summer Vacation, llega este dúo áspero y bajo con la pulida cantante de roots-rock Brandi Carlile. Ambas son capaces de una amplia teatralidad vocal, pero hay que decir que Carlile se contiene aquí, para dejar a Cyrus el espacio para destacar en esta canción sobre el fracaso: "No siempre tengo razón/pero aún así no tengo tiempo para lo que salió mal". En esta canción Miley se sincera sobre cometer errores en la vida, decir cosas sinsentido, contradecirse o perder la cabeza pero sabe que tiene que aceptarse con sus imperfecciones, su prioridad es que siga siendo feliz donde quiera que vaya en el futuro. Thousand Miles puede tener una referencia a Maybe You’re Right del 2013, ya que incluso en su backyard sessions hecha para la plataforma Disney+ guiña el ojo mientras canta la misma frase.

El R&B latino disfruta de un soplo de hiperpop en No voy a llorar, una canción de ruptura preventivamente defensiva. La compositora argentina Nicki Nicole, de 22 años, insiste en que está totalmente preparada por si las cosas se tuercen. "Cuando te vayas, no voy a sufrir", predice. La progresión de acordes de la canción podría haber salido de los años 50, pero su producción es tan contemporánea como su actitud quebradiza. Su soprano pop va subiendo de tono a medida que comienza el tema; las voces de fondo y los sintetizadores elusivos resoplan sus síncopas alrededor del ritmo. Incluso la expuesta coda de voz y piano, la sincera recompensa, se retoca por ordenador.

El año pasado, el rapero puertorriqueño Eladio Carrión tuvo un éxito con "Mbappe", un alarde somnoliento y delirante a lo Migos. Future aparece en esta remezcla con un par de versos que de alguna manera son a la vez totalmente rutinarios y también asquerosamente encantadores, rapeando sobre el lugar donde la carnalidad y las joyas caras se cruzan, y la euforia del amor tóxico.

Una ruptura difícilmente podría ser más desordenada o ruidosa que la que Caroline Rose describe en "Tell Me What You Want". "Sólo pretendo no volverme loca", explica, en un tema que oscila entre el rasgueo de una guitarra acústica y el estruendo grunge. No puedo soportar perderte" y "¡Chico, vas a odiar esta canción!". Se pregunta si debería aguantar; quiere destrozarlo todo y seguir adelante. El videoclip, un paseo ebria por Austin, Texas, resume todos sus impulsos contradictorios.