Bochornoso y frustrado plan de ligue de Valeria Ros con el novio Úrsula Corberó

Es uno de los actores más deseados y atractivos del panorama actual. Chino Darín tiene ese don... ¿o desgracia? David Broncano no daba crédito a lo que le contaba su colaboradora.

Valeria Ros demuestra casi a diario en Zapeando de La Sexta que es inclasificable, indómita... y que todo le pasa a ella. Y lo mismo hace en el plató de La Resistencia desde que fichó como nueva colaboradora de David Broncano en el programa de Movistar esta temporada.

Para muestra, un botón, y lo que pasó este lunes en el programa de #0 cuando la cómica vasca contó sin complejos su intentó frustrado de ligar con Chino Darín, a saber uno de los actores más deseados y atractivos del panorama actual y novio oficial de otra guapa con mayúsculas, Úrsula Corberó.

Chino Darín junto a Úrsula Corberó.

Ni corta ni perezosa, y sin complejos, Valeria Ros contó a Broncano en plató la anécdota del día que intentó ligar, sin éxito, con el actor. Eso sí, "cuando le metí fichas a su novio, no sabía que estaba con ella”, aclaró en relación a Corberó.

La anécdota de Valeria Ros con Chino Darín provoca la risa de Broncano

La cosa es que la humorista acudió "a una fiesta en la que había actores latinoamericanos. Me contrató Iberia para ir de reportera y justo estaba Chino Darín. A mí me gustaba su padre. Total, vamos a la fiesta, me dejan quedarme y me voy a fumar un piti", momento en el que tuvo la oportunidad de hablar con él: "Estamos ahí hablando y, de repente veo que es increíble el tío, es argentino y era tan majo que pensé que le gusté. Creo que me di cuenta de que todo el mundo pensó lo mismo porque había un corro de tías alrededor, había de todo alrededor y todas habíamos sentido que le habíamos gustado a este tío, pero yo tenía el poder".

Cuando @VALValeriaRos le metió fichas a @chinodarin



Ojalá vea esto y responda después de más de un año. pic.twitter.com/CQ2bMsdOLA — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) October 9, 2023

Terminada la fiesta, Valeria Ros se fue a casa y cuando llegó no se lo ocurrió más que mandarle un mensaje: "Me voy a casa y le mando un DM diciendo ya he llegado". O eso recordaba ella... "cuando llego aquí para enseñar el DM, veo que no le había puesto eso sino "eres el tío más morbodo que he visto en mi vida. Tengo tu tabaco", explicó ante la risa atónica de David Broncano...