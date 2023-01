Las imágenes más exclusivas del 36 cumpleaños de Tamara Gorro con Cifuentes

La "mujer vitamina" del nuevo programa de Sonsoles Ónega que triunfa en la parrilla de Antena 3 decidió tirar la casa por la ventana en una fiesta que dejó imágenes de lo más impactantes.

La gran fiesta de cumpleaños que celebró este fin de semana Tamara Gorro por su 36 cumpleaños dejan claro que a pesar de su ruptura "definitiva" con Ezequiel Garay, la colaboradora de televisión, influencer y youtuber siempre pone buena cara al mal tiempo.

Su nueva etapa en la pequeña pantalla en el exitoso Y Ahora Sonsoles de Antena 3 (que ya lidera cómodamente su franja cada día frente al 25 Palabras de Christian Gálvez en Telecinco) le ha devuelto la sonrisa y así lo demostró en una fiesta en la que no faltó detalle y para la que tiró la casa por la ventana, que se suele decir.

Esther Doña define a Tamara Gorro como "mujer vitamina"

No en vano, una de las flamantes invitadas al fiestón, su compañera de programa Esther Doña, no dudó en definirla como "la típica mujer vitamina, como que te llena ella, habiendo pasado todo en estos momentos es adorable, empática, siempre tiene muestras de cariño". La viuda de Carlos Falcó no dudó en mandarle un consejo públicamente: "Que adelante, con mucha fuerza que ella la tiene, la pobre, así estamos, que es un año que estamos todas igual en esta situación".

Una fuerza que Tamara Gorro demostró de lo lindo en su fiesta de cumpleaños, tal como se puede ver en las imágenes a las que ESdiario ha tenido acceso y que dejan claro que, otra cosa no, pero ganas la colaboradora de televisión.

Con coreografía y bailarines incluidos, la colaboradora de Antena 3 hizo las delicias de los muchos invitados famosos con los que contó en su cumpleaños, caso de Mar Flores, Fabiola Martínez, Patricia Noarbe (novia del futbolista del Atlético de Madrid, Marcos Llorente) o la mismísima Cristina Cifuentes. Claro que si la presencia de la expresidenta de la Comunidad de Madrid llamó la atención no lo hizo tanto su exmarido Ezequiel Garay, ya que a pesar de estar separados siempre están juntos. Paradojas de la vida.