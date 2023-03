A punto de pasar por quirófano, la prima del Rey Emérito habla de su futuro

ESdiario ha podido hablar con Blanca de Borbón al borde de la solución a sus problemas físicos. Ahora que todo el mundo se pregunta por los planes de Don Juan Carlos ella tiene respuesta.

Este 2023 será clave para Blanca de Borbón. La puesta en marcha de un importante proyecto solidario de ayuda a las mujeres maltratadas, y pasar por quirófano lo antes posible para poner fin a las dolencias, que sufre desde hace diez años, son ahora sus prioridades.

En ESdiario hemos contactado con Blanca de Borbón, quien continúa manteniendo intacto su espíritu solidario. Por eso ahora y coincidiendo con la celebración del Día de la Mujer, nos anuncia que anda embarcada en un proyecto que ha llamado Isla Mujer, cuyo objetivo será dar cobijo a mujeres maltratadas y madres con bebés que no tienen a dónde ir.

Blanca de Borbón cree que su proyecto puede salvar a muchas mujeres

La prima del Rey Emérito encabeza esta acción que servirá de esperanza a mujeres de escasos recursos económicos: "Necesitamos darle voz a este proyecto que puede salvar a muchas mujeres que lo están pasando mal. La casa que podría llegar a acoger a unas 25 mujeres y a sus bebés se ubicará en una finca rústica cercana a San Lorenzo de El Escorial. Todas ellas estarán protegidas y aisladas de sus agresores, con guarda de seguridad y con la ayuda psicológica que requieran. Isla Mujer pretende ayudar a las víctimas de violencia de género que se sientan solas, porque en esa situación de miedo y desconsuelo no saben que hacer ni a dónde ir. No cesaremos en nuestro empeño por conseguir ayudas y subvenciones para levantar este proyecto solidario tan necesario. Llamaremos a las puertas de los Ministerios, especialmente al de Igualdad, que sepan en lo que estamos trabajando y que nos ayuden a proyectar la esperanza para estas mujeres que quieren salir de ese pozo de desesperación".

La prima de Don Juan Carlos preside desde hace algunos años Proyectos de Vida, una asociación sin ánimo de lucro que se dedica a ayudar a los más necesitados, como desempleados que buscan trabajo o personas que se han rehabilitado y desean reinsertarse en la sociedad.

Blanca de Borbón quiere potenciar su imagen en las redes sociales

Por otra parte Blanca quiere potenciar su imagen en las redes sociales, y aumentar sus seguidores con el objetivo de dar mayor visibilidad a sus proyectos solidarios. Acaba de anunciar en su Instagran que colgará un video semanal con consejos sobre temas que domina, como cocina, jardinería, gustos gastronómicos etc.

En unos días se estrenará con la salud, la prima del Emérito contará cómo afronta los dolores que padece a causa de un tumor intramedular que le quitaron hace diez años: "No puedo hacer una vida normal, por la mañana consigo ir a la asociación, pero llega la tarde y noto el cansancio y la tensión muscular que me impide moverme. Tengo muchas molestias en la espalda y en el brazo derecho. Están a punto de llamarme para operarme y colocarme una placa que me ayudará en el tránsito de la medicación y me calmará los dolores que padezco".

Suenan campanas sobre la inminente visita de Don Juan Carlos a nuestro país, y esa llegada podría estar cerca, según Blanca de Borbón: "Sé que mi primo vendrá y terminará viviendo en España a medio plazo. No quiere alimentar tensiones, pero le veremos aquí".