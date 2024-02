Belén Ro paga sus penas de desamor con la "carpeta más corta de la historia"

Su rostro es uno de los más habituales entre los seguidores de los realitys de Telecinco y Mediaset. Lo sabe absolutamente todo de este tipo de programas pero la vida real... es otro asunto.

Se ha labrado toda una carrera profesional como comentarista y tertuliana de realitys y Belén Rodríguez es una de las más veteranas y experimentadas en este negociado en la parrilla de Telecinco.

Este domingo se sentó una noche más en el sofá del Debate de GH Dúo para comentar todo lo que está pasando en la casa de Guadalix sin pelos en la lengua (como siempre por otra parte).

Sin embargo, esta vez el presentador Ion Aramendi aprovechó un momento durante la parte para abonados de Mitele Plus para preguntar a la colaboradora sobre su vida más privada.

Y es que Belén Ro se está mostrando muy crítica y escéptica con la relación que se ha forjado entre Finito e Ivana Icardi: ""Yo no es por reventar el amor, pero como no creo en él tengo que decir que...".

El presentador no le dejó ni terminar la frase antes de preguntarle abiertamente: "¿No crees en el amor?". Y ella no se cortó ni un pelo a la hora de confesa: "No, no, nada, cero patatero".

Los amores y desamores de GH Dúo funcionan bien en el Debate de Telecinco

Tan rotunda se mostró que Aramendi no pudo por menos que interesarse por el tiempo que lleva ella sin enamorarse, algo a lo que contestaba aunque prefería no entrar en muchos detalles. Ya puestos le preguntó por cómo tiene que ser un hombre para enamorarse y después de facilitar algunas pistas volvieron al tema central del asunto: la relación entre Ivana y Finito.

"Esta va a ser la carpeta más corta de la historia. Yo confío plenamente en esta relación, es una carpeta que va a durar en el tiempo y dentro de unos años hablaremos de la gran familia creada por ellos", añadía por el contrario Miguel Frigenti.

Dure o no dure lo cierto es que los problemas de amor de los diferentes integrantes de la plantilla del universo Gran Hermano tuvieron bastante buena acogida este domingo de Debate de GH Dúo en el que Telecinco mejoró sus datos hasta el 11.6% de cuota de pantalla y 1.008.000 espectadores, los más altos del último mes.

Incluso a punto estuvo de alcanzar a Antena 3, que no suele tener rival la noche dominical y que esta vez anotó un 11.6% y 1.274.000 para Secretos de Familia.