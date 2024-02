Ion Aramendi, al borde del llanto en Telecinco por lo que dicen sus hijos

El presentador de Mediaset recibió una grata y emocionante sorpresa en el plató de 'Reacción en cadena' que lo dejó con una sonrisa y los ojos brillantes por las lágrimas de alegría.

Ion Aramendi se convertía este lunes, 12 de febrero, en el protagonista del concurso que presenta en Telecinco. Y es que, el presentador de Reacción en cadena estaba de celebración, ya que el domingo había sido su cumpleaños y en el espacio de Mediaset se propuso que lo recordarse para siempre. 'Mozos de Arousa' regalaron al vasco un obsequio muy valioso para ellos: una estampa de la Virgen del Pilar. Pero tras este regalito, llegaría también la felicitación del equipo del concurso. Estos, para no perder las buenas costumbres, le cantó el cumpleaños feliz y pusieron un divertido vídeo resumen de su paso por Reacción en cadena, dejando a Aramendi sin palabras.

Pero, sin duda alguna, lo que le dejaría al borde del llanto sería un sorpresa que vendría mucho después de todas estas. En el pantallón0 del plató aparecían sus tres hijos en un tierno vídeo en el que le deseaban un feliz cumpleaños y le decían lo muchísimo que le quieren. Aunque la pequeña todavía no habla mucho, el hecho de ver a los tres juntos y escuchar a su esposa, María Amores, fue más que suficiente para que los ojos del presentador se humedecieran de la emoción: "Sois mi vida", consiguió pronunciar el vasco, dejando patente que había sido un cumpleaños lleno de emociones.

El llanto de Ion Aramendi por la felicitación de sus hijos

El presentador de Mediaset ha tenido un cumpleaños 'bañado' en lágrimas. Primero su mujer publicaba en sus redes sociales una bonita felicitación. Y, después, sus tres hijos harían su aparición justo en la despedida de Reacción en cadena: "Felicidades aita de parte de toda la familia", empezaba diciendo el mayor, mientras que el mediano, a la derecha, sujetaba un dibujo que hizo de Aramendi cuando era pequeño y confesaba que "jugamos un montón a Reacción en cadena". Y la pequeña, en medio, acabó el vídeo lanzando "besitos". Ion Aramendi, un poco emocionado, agradeció el bonito gesto: "Con ellos me voy yo a mi vida. Gracias, os quiero chicos". El público aplaudió este bonito momento que resultó la antesala de la prueba final de un programa que estuvo lleno de guiños a su cumpleaños.

El de Telecinco está, ahora mismo, viendo un momento dulce en el plano profesional. Y es que, el presentador vasco estará al frente de la nueva apuesta del grupo de Fuencarral, Factor X, además de su presencia en Reacción en cadena, Gran Hermano Dúo y GH VIP. En cuanto al plano personal, Ion Aramendi tampoco tiene queja. Sus tres hijos y su mujer, "son mi vida", y esta última tuvo un bonito gesto con él en su cumpleaños: ¿Quién es ese hombre? Un tío estupendo. Básicamente. A veces le busco defectos para no odiarle, porque es que no se puede hace todo tan bien. Y saber vivir tan bien. Y querer tan bien a los que quiere. Su secreto es no darse demasiada importancia. Me ha enseñado muchas cosas pero sobre todo a vivir mejor, a vivir sin miedo a la incertidumbre. A estar siempre preparada pero no asustada. A reírme mucho de mi misma. Grandes enseñanzas. Es una suerte vivir con tu propio gurú. FELICIDADES 47!", escribía María Amores en Instagram.