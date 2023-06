Guerra civil en Sálvame ¿Kiko Hernández "pillado" o Miguel Frigenti "engañado"?

A vueltas con la boda o no boda del colaborador de Telecinco y su salida del armario, ESdiario ha podido acceder a una información que se parece mucho a la de Fran Rivera y Lourdes Montes.

Este martes 13 de junio el armario de Kiko Hernández se abrió de par de par. La parte delantera y el trasero del armario. No quedaron ni los laterales del ropero. La noticia fue múltiple. Por un lado reconoció su homosexualidad y su inminente boda con el actor melillense Fran Antón. De lo primero no hay duda. Aquí no hay grises. Se reconoce o no se reconoce. Se es gay o no.

Y siempre con la libertad de hacerlo cada uno cuando considere. Es personalísimo como derecho. Otra cosa es la boda. Este pasado martes, Kiko Hernández aseguraba que no se había celebrado boda alguna y que será en septiembre. Esto es cuestión de fe. En este caso de por medio está el compañero Miguel Frigenti. El periodista que afirmaba e hizo saltar la noticia que este martes explotó. Kiko Hernández está enamorado de un hombre. Algo que comenzó a anunciar ESdiario en junio de 2022 cuando hizo público a Fran Antón y sus cualidades.

La información de Miguel Frigenti tiene más visos de credibilidad que la salida "a empujones" que tuvo que precipitar Hernández. Según los movimientos realizados desde el pasado 9 de junio, todo indica que Kiko tenía intención de no contar la noticia mientras existiese el programa Sálvame. Pretendía guardarla para después del 23 de junio. No pudo ser. Ahí estaba un íntimo de Fran Antón que le facilitó la información a Frigenti. No todo se puede controlar.

Fran Rivera y Lourdes Montes ¿el mismo caso de que Kiko Hernández y Fran Antón?

Kiko Hernández desmintió a su compañero con la boda acaecida en los últimos días. Esto recuerda a la boda-no boda de Fran Rivera con Lourdes Montes en septiembre de 2013.

Fran Rivera se casaba a “hurtadillas” en el Ayuntamiento de Sevilla el 3 de septiembre. Ese mismo día la prensa habla de boda. El torero lo desmiente y asegura que su boda será el 14 de septiembre en Ronda (Cádiz). Fran y Lourdes dicen que no. Su agencia de prensa de cabecera asegura que no ha habido boda. E incluso hizo mentir a Juan Ignacio Zoido, entonces alcalde de Sevilla y que ofició el matrimonio civil en el Ayuntamiento de la capital hispalense. Lo del 14 de septiembre fue la fiesta y el paripé de boda. Ya estaban casados. La historia de Kiko Hernández nos remonta a la historia del matador de toros.

La fiesta de boda de Kiko Hernández y Fran Antón, al margen del enlace

Según ESdiario, Kiko Hernández habría contraído matrimonio con el intérprete Fran Antón. En una notaria de Melilla. Matrimonio tan válido como ante un juez. Otra cosa es la fiesta o "paripé" que pretendan hacer en septiembre. Ya sea en Marbella. Melilla o en el Polo Norte rodeado de pingüinos. Ha intentado desmentir a Miguel Frigenti con la boda de su compañero. El fin justifica los medios dijo Maquiavelo. El tiempo lo dirá.

Al casarse ante el notario, la inscripción en el registro no es inmediata. Hay un plazo de unos días para su inscripción legal. El notario da fe notarial de un acto administrativo. Otra cosa es el registro. Kiko Hernández se ha visto en la tesitura de salir al ruedo y contar las cosas para el bien quedar de todos. Miguel Frigenti no ha sido engañado. A Hernández lo han pillado. Felicidades a ambos. A uno por la información y a otro por el amor.