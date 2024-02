Belén Rodríguez pinta la cara a Efrén Reyero por mentiroso y noquea la parrilla

Si el ex de Marta López pensaba que lo había pasado mal dentro de la casa de GH Dúo antes de su dolorosa y precoz expulsión es que no sabía la que le esperaba en el plató de Telecinco...

Entró como pareja de Marta López en GH Dúo y no es puede decir que la cosa haya terminado de la mejor manera entre ellos. Ya expulsado del reality de Telecinco, este domingo a Efrén Reyero le tocó dar la cara en el Debate de Ion Aramendi y todavía le fue peor que dentro de la casa de Guadalix de la Sierra.

Y es que Efrén se mostró bastante indignado con que se haya insinuado que se aprovechó de Marta durante su paso por el concurso. Más aún, y ante las sospechas, el ex de Mujeres y hombres y viceversa quiso defender que su historia con López es real y salió escaldado.

Según su versión sobre su expulsión, "al final tuve menos votos. Yo lo que no he entendido de Marta es que si tanto me quiere o tanto dice que me necesita, ha tenido tres semanas para tener una conversación conmigo. Y lo único que ha hecho es ir criticándome por toda la casa y nunca ser lo real y sincera que yo pensaba que iba a ser conmigo".

Reyero no entiende que le diga que vale mucho y le quiero y luego vaya y lo critique: "Ha sido víctima y verdugo de mí". Puestos a ser claros, puntualizó que "que llevaba tres años sin tener una conversación con ella porque estaban enfadados".

Posteriormente, la colaboradora de Telecinco se enteró de que estaba soltero y le pidió perdón: "Ahí volví a tener una relación con ella", por eso no entiende cómo se puede insinuar que se aprovecha de ella cuando han estado tres años sin hablarse: "No lo entiendo".

Belén Rodríguez destapa a Efrén Reyero asegurando que no dice la verdad

Fue en ese momento cuando la colaboradora del Debate de GH Dúo Belén Rodríguez explotó dejando a Reyero a los pies de los caballos: "No estás contando la historia como es. Ha sido público. Tú utilizas a Marta para entrar en dos realitys. En el primero utilizas a Isa también. Una vez que utilizaste a Marta, ya no te sirvió cuando hacía un mes que te habías acostado con ella. Ya no te interesa, lo intentas con otra, que es Ivana. No tienes palabra".

Todo ello en una noche de lo más ajustada en la parrilla en la que Telecinco logró subir con respecto a la semana pasada gracias al 10.6% de cuota de pantalla y 954.000 espectadores de GH Dúo. Todo lo contrario que le sucedió a La 1 de TVE con la serie El Zorro que bajó al 8.7% y 1.033.000 (frente al 12.8% y 1.478.000 del domingo anterior). Por su parte, y con este panorama, Antena 3 ganó de manera discreta con un 10.9% y 1.142.000 para Secretos de Familia.