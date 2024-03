Tamara Falcó pone nervioso a su "jefe" con su sermón "pecaminoso" y pincha

La marquesa de Griñón sorprendió a sus propios compañeros con una salida inédita nunca vista antes en su trabajo televisivo y se llevó varios "zascas" de golpe. Spoiler: no funcionó bien.

La noche del jueves fue la de la visita de Jean Paul Gaultier a El Hormiguero de Antena 3, pero como suele suceder cada semana de tertulia de Tamara Falcó fue una vez más la hija de Isabel Preysler la que se llevó buena parte de los titulares por sus siempre inclasificables salidas.

Esta vez logró incluso impacientar a Pablo Motos en la que se ha categorizado mediáticamente como la única vez que Tamara hasta cogió apuntes para prepararse, papel y boli en mano, su intervención en la tertulia que comparte con Nuria Roca, Cristina Pardo y Juan Del Val.

Todo surgió cuando Motos puso sobre la mesa y delicado debate: "Un neurocientífico británico ha afirmado que un mínimo de pecados capitales es perfectamente sano y moralmente apropiado. Si no existieras esas tentaciones, nuestra especie no sobreviviría".

Dado que por primera vez Tamara había estado "tomando notas", Del Val no pudo por menos que bromear con que "es que ella de pecados sí que sabe". Cristina Pardo fue aún más allá: "Me parece muy fuerte. De todos los temas que hemos tratado, no ha traído unos apuntes en su puñetera vida. Le ha faltado algún día preguntarnos que quién era Putin, y ahora se trae notas... ¡Es alucinante!".

Los "apuntes" de Tamara Falcó sobre el pecado desesperan a sus compañeros

Y aquí empezó la disertación pecaminosa de Falcó: "Los pecados capitales son siete, que es un número que se repite muchísimo en la Biblia, es un número completo. Se habla mucho de los pecados, pero voy a decir a la vez la virtud también. Hay que decir lo malo y lo bueno. Para la soberbia, lo contrario es humildad. Para avaricia, la generosidad", apuntó de inicio provocando la impaciencia de Motos que no se cortó un pelo a la hora de espetar a su colaboradora: "¡Parece Barrio Sésamo esto ahora!", se quejó ante esta letanía de la marquesa de Griñón que ralentizaba el ritmo del programa.

Pero ella no estaba dispuesta a renunciar a leer sus apuntes: "Lo digo más rápido que nos queda muy poquito, aunque todo el mundo ha visto la película Seven. Lo importante es como puedes solucionar cada pecado: la lujuria, con la castidad; la ira, con la paciencia; la gula, con la templanza; frente a la pereza, la diligencia; frente a la envidia, la caridad; contra la lujuria, la castidad... ".

Mientras los colaboradores explicaban en qué pecados caían más y menos, el presentador optó por medidas drásticas: "Estamos en pausa, se ha quedado la tertulia en pausa y aquí seguimos. Vamos a cambiar de aires de la mano de la polémica de Juan del Val", decía, cortando a Tamara y emplazando a su compañero a cerrar el programa con sus clásicas quejas.

Fuera como fuese, el caso es que El Hormiguero no tuvo su mejor noche este miércoles y anotó para Antena 3 un 12.7% de cuota de pantalla y 1.860.000 espectadores, los datos combinados más discretos desde el 21 de febrero.