La reacción de Laura Escanes al triunfo de su ex que no pasa desapercibida

La influencer estuvo este viernes pendiente de Los 40 Music Awards y de la actuación de Álvaro de Luna, que se hizo con el premio a Mejor canción por el tema 'Todo contigo'.

Laura Escanes está en la diana de la prensa rosa por su reciente ruptura con Álvaro de Luna, convirtiéndose así en uno de los grandes temas del otoño de la crónica social. Sobre todo, tras conocerse la intrahistoria del fin de su historia de amor: la pareja lo dejó en agosto y en septiembre decidió darse una oportunidad que no cuajó. Ambos se pronunciaron públicamente sobre este asunto, pero sin revelar grandes detalles, todo muy por encima, de lo que había ocurrido entre ellos. Desde entonces, los movimientos que hacen se analizan con lupa desde que saltó la noticia.

Y ahora, tan solo días después, la inflluencer y ex de Risto Mejide vuelve a saltar al foco de atención por un mensaje que ha publicado a 'su chico'. El cantante tuvo este viernes una cita muy importante en el ámbito profesional, pues participaba en Los 40 Music Awards Santander 2023. Estaba nominado a tres premios, y tras dejarse ver por la alfombra roja, finalmente De Luna se alzó con el galardón a Mejor canción por Todo contigo. Este tema, en cuestión, siempre se ha relacionado, desde que salió, con su historia de amor con Laura.

La reacción de Laura al éxito de 'Todo contigo'

Álvaro de Luna, tras recibir el reconocimiento, se acordó de su equipo y de sus fans, pero no hubo ninguna mención a su vida privada. Sin embargo, quien sí se pronunció a este premio fue Laura Escanes. La influencer decidió dedicarle unas palabras a través de su perfil de X -antiguo Twitter- que no pasó desapercibido por los usuarios de la popular red social y se viralizó en cuestión de minutos. Poco tiempo después de las palabras de agradecimiento de De Luna sobre el escenario, su ex se pronunciaba con un mensaje muy breve pero claro: "Todo contigo. Merecidísimo, y admirándote siempre".

Todo contigo 🫶🏼 merecidísimo, y admirándote siempre — Laura Escanes (@LauraEscanes) November 3, 2023

Los comentarios a estas palabras no tardaron en llegar. Muchas de las respuestas y citados al tuit se centran en la madurez de la creadora de contenido. Pero buena parte de los usuarios han mostrado sorpresa por sus palabras, preguntándose si con ellas Escanes pretende dejar ver algo sobre su actual relación con Álvaro. De hecho, hay numerosos comentarios que ponen en duda la ruptura, preguntándose si efectivamente se ha producido, o si la expareja ha acercado posturas.

Los flashes iluminan el Wizink Center de Madrid al rtimo de #ÁlvaroDeLuna y su 'Todo Contigo' 🏮🏮🏮#LOS40MusicAwardsSantander pic.twitter.com/eop0CpEh8k — LOS40 (@Los40) November 3, 2023

Hay que señalar que fueron los fans quienes se dieron cuenta de que algo pasaba entre ellos, ya que habían dejado de seguirse mutuamente en redes sociales. Unas horas después, la revista ¡HOLA! confirmaba la ruptura, señalando que la pareja había decidido darse un tiempo en agosto, y fue en septiembre cuando pensaron que debían darse una oportunidad. Un mes después, acabaron dándose cuenta de estaban en momentos vitales diferentes y finalizaron su historia de amor. Sin embargo, los protagonistas no se arrepienten de los meses de noviazgo. "Ha sido una parte de mi vida preciosa y nadie podrá manchar eso. El amor y todo lo bueno es lo que me guardo yo", afirmaba Escanes en sus redes sociales.