La "soledad y desamparo" de la actriz de Telecinco cala hondo en Antena 3

Es uno de los rostros más conocidos y queridos de la pequeña pantalla por el público español. Su naturalidad y desparpajo la vuelven cercana incluso en los momentos más difíciles para ella.

Cristina Medina interpreta uno de los papeles más queridos y cercanos de la veterana serie de Mediaset La que se Avecina. Su personaje de Nines es de los que más tirón tiene entre el respetable público, entre otras cosas por su naturalidad y espontaneidad a la hora de decir las cosas.

Algo que comparte con la propia Cristina, tal como volvió a demostrar este lunes durante su participación como invitada en el Pasapalabra de Roberto Leal en Antena 3.

Mujer fuerte, más aún tras pasar por una enfermedad tan complicada como el cáncer, Medina presumió de "pelazo" en el plató del concurso de Atresmedia y también de buena memoria, como demostró en uno de los paneles: "Pues no ha podido con todo la quimioterapia", presumió orgullosa.

El próximo y necesario proyecto de Cristina Medina

En su charla con el presentador, adelantó que además está preparando un proyecto de acompañamiento oncológico en forma de podcast que va a llamar Próxima parada: cáncer. "He descubierto que hay muchísimas carencias", insistió.

"Te salvan la vida, a quien se la salvan, pero luego es hasta luego, Lucas", lamentó, destacando que los pacientes necesitan mucha ayuda tras haber terminado los tratamientos, algo que quiso matizar muy entre comillas porque "es una enfermedad que es ya para ti para toda la vida".

Como "hay muchas cosas que se desconocen", Cristina Medina quiere "dar voz y quitarle una mijita de tabú": "Para que poco a poco nos miren las personas más normal, que no estamos muertas, que no nos traten como moribundas". También hizo una crítica a la parte burocrática: "Pero esto qué carajo es, por favor, necesitamos una mijita de ayuda".

Pasapalabra responde positivamente a las propuestas solidarias de Cristina Medina

No en vano, la actriz sentenció que "hay una gran sensación de soledad y desamparo porque no te entiende nadie, es imposible, sólo te entiende la gente que está como tú". Por eso, cuando descubren reflexiones como la suya, se dan cuentan de que no están solos: "Aunque sea muy horroroso, te sientes en tu horror un poquito más acompañado".

Sin duda un proyecto que será de gran ayuda para muchísima gente y que de momento ya obtuvo un gran calado entre los espectadores de Antena 3, que elevaron Pasapalabra un poquito más todavía hasta el 20% de cuota de pantalla y 2.285.000 espectadores, las cifras más altas desde el pasado 30 enero.