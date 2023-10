La foto de la Infanta Elena con una amistad ‘prohibida’ incendia La Zarzuela

Que la hermana del Rey Felipe tiene una personalidad arrolladora nadie lo niega a estas alturas. Quizás por eso cada cierto tiempo sorprende. Y eso ha ocurrido con una inesperada compañía.

La Infanta Elena y un conocido drag queen de tarde de “amigas” en varios locales de Madrid. La hija del Rey Juan Carlos y hermana del Rey Felipe VI no se esconde además y posa poniendo caras desenfadas con Nacha la Macha. No son fotos robadas no, son fotos que la drag ha publicado en sus redes sociales con un contundente titular: “hoy día libre en Malinche [el musical de Nacho Cano que está triunfando en la capital] y tarde de risas con amigas”.

Cuenta Vanitatis que Elena de Borbón ponía fin recientemente a su última escapada a Sanxenxo, donde como colofón a la regata que lleva el nombre de Juan Carlos I entregó junto a su padre varios premios, además de recibir también un galardón por el tercer puesto de la clase 6M con el Erica.

De regreso en Madrid, hemos podido ver, sin embargo, su lado más desenfadado e incluso hasta influencer, haciendo competencia a su hija en estas lides, en unas divertidas fotos que se hacía en una terraza. A su lado, el actor José Ignacio Galán Ordóñez, conocido artísticamente en su faceta de drag queen como Nacha la Macha.

Una de las fotos compartidas de la Infanta con Nacha la Macha.

"Tarde de risas con amigas", escribía el protagonista del musical 'Malinche' de Nacho Cano en su cuenta de Instagram junto a dos instantáneas muy poco habituales de la infanta Elena. Al habla con el citado medio sobre esta amistad entre ambos que habrá sorprendido a más de uno, contaba que ambos se conocen desde mayo cuando la hermana de Felipe VI acudió a ver la obra por primera vez "y le hizo mucha gracia mi papel".

"Desde entonces hemos seguido teniendo relación y hemos seguido hablando y volvió a vernos para el estreno de la segunda temporada", nos cuenta el actor, añadiendo que "de una manera natural hemos quedado para vernos esta vez". Él es uno de los integrantes del musical del que fuera miembro de Mecano y que nos cuenta una historia que comienza con un Hernán Cortés de niño obsesionado por las Américas desde el viaje de Colón en 1492 y de Malinche, una azteca vendida como esclava con tan solo nueve años.

Interrogado por cómo es la infanta Elena en las distancias cortas, nos confirma que "me río mucho con ella, es una señora muy divertida, muy agradable y le encanta hablar de teatro", afirma el citado portal.

Malestar en Zarzuela

Por supuesto que estas fotos, tal y como han afirmado a ESdiario fuentes cercanas a Palacio, no han sentado nada bien en la Casa Real porque “transmiten cierta frivolidad en un momento delicado en el que la Princesa Leonor va a jurar la Constitución”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nacha la Macha (@nachalamacha)

Reconocen que Elena es “libre” de tener las amistades que considere porque no forma parte de la Familia Real “pero sí es familia del Rey Felipe y algunas fotos en determinados momentos son evitables”.