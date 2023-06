El vídeo de TikTok que noqueó a la ex de las Tentaciones que "adjudican" a Risto

Después de que Risto Mejide confirmase hace justo una semana su ruptura con Natalia Almarcha tras seis meses de intensa relación, las especulaciones no han tardado en sucederse y se ha señalado a una tercera persona (con la que el presentador se habría intercambiado supuestamente "mensajes subidos de tono" a través de redes sociales) como la culpable de que el noviazgo llegase a su fin.

Se trata de Mayka Rivera, popular por su participación en La isla de las tentaciones y que casualmente acaba de romper su relación de idas y venidas con Alejandro Bernardos después de dos años juntos. ¿Mera coincidiencia o ha tenido su presunto tonteo con Risto algo que ver?

"Cansada" de especulaciones, la influencer ha roto su silencio y a través de su canal de Mtmad ha aclarado si hay algo de cierto en lo que se ha dicho sobre ella y el presentador en los últimos días.

Tal y como ha confesado, se enteró de su presunto flirteo con el ex de Laura Escanes a través de un vídeo de TikTok que le envió una amiga, preguntándole si ella era el motivo de la ruptura de Risto y Natalia Almarcha como se estaba especulando "sin pruebas".

"Me quedé a cuadros porque jamás en mi vida he hablado con Risto Mejide. Nunca" ha dejado claro. "Lo único que tenemos en común es que nos seguimos en Instagram" ha reconocido, insistiendo en que "no he hablado en mi vida con él" y confesando que está "cansada de que me relacionen con todo el mundo sin pruebas".

Mayka Rivera niega su relación con Risto Mejide para evitar dar "más bola a esta tontería"

"No le quiero dar más bola a esta tontería, me causa rechazo este tema. No sé nada de su vida ni él de la mía, pero no sabéis el daño que hacéis a la gente", ha añadido, desmintiendo rotundamente que haya sido la culpable del fin de la relación del presentador y su joven novia.

Además, ha revelado que tras su reciente ruptura (que parece la definitiva) con Alejandro Bernardos está completamente cerrada al amor: "No me apetece, quiero estar tranquila". "Ahora quiero empezar de cero, una nueva vida. Me va a costar adaptarme a la soledad porque tenía bastante dependencia de Alejandro, pero es cuestión de tiempo" ha asegurado.