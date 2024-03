Carmen Borrego noquea a los espectadores de Supervivientes con el ex de Terelu

Cuando Telecinco hizo el casting para la última edición del reality de aventuras parece que no andaba desencaminada a la hora de mezclar determinadas piezas de un puzle que amenaza tormenta.

Las primeras horas en la isla de Supervivientes han sido testigo de la rápida transformación de la calma en tormenta, especialmente entre Carmen Borrego y Kike Calleja. La sorpresa no ha sido solo la rapidez con la que han surgido las tensiones, sino también los protagonistas de las mismas. No se puede olvidar que Calleja es íntimo de las Campos después de su relación sentimental que acabó en férrea amistad con Terelu Campos. Pero el hambre y el agotamiento han comenzado a hacer mella en los concursantes, y lo que parecía una broma inocente ha desencadenado una serie de conflictos.

La chispa se encendió cuando Kike, en un intento de aligerar el ambiente, recurrió a un apodo que ha lastimado a Borrego en el pasado: "Pototi". Aunque el reportero de Telecinco insistió en que todo era en tono de broma, ella no tardó en mostrar su descontento, lo que llevó a un intercambio de palabras cada vez más intenso. “Vete a la mierda, yo no estoy con todos los que me insultan. Yo sé cosas que te pueden joder a ti también y no te las digo”, exclamaba ella, dejando claro que hay heridas que aún no han cicatrizado.

Este primer enfrentamiento pudo en duda a las primeras de cambio la que se esperaba fuera una alianza inquebrantable entre Carmen y Kike.

Ángel Cristo Jr. se convierte en el concursante más polémico de los primeros días

Los primeros días en el reality suelen ser un desafío emocional para los concursantes, que deben adaptarse a un entorno hostil y a la falta de comodidades mientras forjan relaciones con sus compañeros. No es sorprendente que las tensiones comiencen a aflorar, y Ángel Cristo Jr. ha sido uno de los más destacados en este aspecto, protagonizando varias discusiones.

Carmen Borrego ya ha llamado hijo de put4 a Ángel Cristo y ha mandado a la mierda a Kike Calleja y no lleva ni una semana.



El programa dio pistas de una gran discusión entre la hija de María Teres Campos y el hijo de Bárbara Rey, cuyo contenido completo se revelará próximamente. Un adelanto mostraba a Cristo relatando una anécdota con su pareja en Marbella, que terminó en un comentario despectivo hacia María Teresa. Borrego, fiel a su naturaleza protectora, no dudó en defender a su madre, lo que añadió más leña al fuego.

La tensión no se limitó a este incidente. Mario González criticó a Ángel por hablar de su familia en el concurso y hacer comentarios sobre otras familias. Su defensora desde plató justificó el uso de la palabra “viejita” como algo sin malicia, aunque admitió lo doloroso que era ver a Ángel enfrentarse a críticas por contar su verdad. La playa fue escenario de otro enfrentamiento entre Cristo y González. Miri Pérez-Cabrero intervino, destacando la contribución de Ángel al grupo en contraste con otros que preferían la inactividad.

Finalmente, Zayra Gutiérrez también tuvo sus diferencias con él. Durante una dinámica de grupo fue acusado de machista a lo que respondió con un comentario punzante hacia Zayra.

Pero estos conflictos son solo el comienzo de una aventura que promete ser tan impredecible como emocionante.

La relación entre Carmen Borrego y Ángel Cristo, y cómo evolucionará tras su acalorada discusión, es algo que los espectadores esperan con ansias. Este enfrentamiento podría ser decisivo para su convivencia en la isla y para el desarrollo del concurso. Con la supervivencia en juego y las personalidades chocando, el reality se prepara para una temporada de altibajos emocionales y alianzas cambiantes.

De momento ya le han dado a Telecinco lo que necesitaba como agua de mayo, que era liderar en los audímetros y marcar distancias con las demás cadenas. De hecho este domingo Conexión Honduras se marcó un rotundo 16.9% de cuota de pantalla y 1.522.000 espectadores que le dieron el liderazgo a bastante distancia de La 1 con la película Bullet Train (10.1% y 1.232.000) y de Antena 3 con Hermanos (10.6% y 1.085.000).