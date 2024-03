Enrique Ponce da la cara ante los rumores que señalan una crisis con Soria

El torero ha salido al paso de los rumores que señalan un distanciamiento con su pareja, ante el movimiento que ha hecho la andaluza, provocando la alarma entre sus seguidores.

Después de unos meses tranquilos, en los que la prensa del corazón les ha dado un respiro, Enrique Ponce y Ana Soria han vuelto a ser noticia en las últimas horas debido a unos rumores de crisis en la pareja.

Aunque los enamorados siempre se han mostrado discretos en público y ninguno de los dos suele ser especialmente cariñoso con el otro cuando hay cámaras delante, ambos utilizan las redes sociales para expresar el amor que sienten hacia el otro.

Discreción ante un momento importante

Sin embargo, la pasada tarde, saltaban las alarmas con otra de las parejas más perseguidas de nuestro país. Ana Soria, borraba todo rastro de sus imágenes con el torero en su cuenta de Instagram. La joven, que hasta hace unos días compartía en su perfil cada momento vivido con él, ha eliminado por sorpresa todas las instantáneas que les relacionan, aunque parece que ha mantenido los reels en los que aparecen, aunque sea por separado.

Ana Soria ha llevado a Enrique Ponce a tomar una decisión radical



Tras los últimos rumores, anuncian una bomba relacionada con el torero que puede cambiarlo todo https://t.co/9qU3EjkrgT — donDiario.com (@don_Diario) March 1, 2024

Este motivo ha hecho saltar las alarmas entre los seguidores de la pareja, aunque muchos piensan que se trata de una estrategia de marketing para captar la atención de la prensa, de cara a empezar su carrera como influencer, profesión que ya expresó en su día que le llamaba mucho la atención.

Enrique Ponce, tajante tras ser borrado de las redes de Ana Soria: "Estoy bien" | Famosos https://t.co/NYUbXF6WYc — ECR 🇪🇸 (@ecuestre_) March 1, 2024

Todo ello, semanas antes del gran regreso a los ruedos. Dos años después de anunciar su retirada por sorpresa, Enrique Ponce vuelve a los ruedos. Será este 2024 cuando reaparezca en plazas significativas en su carrera, en las que toreará por última vez, antes de decir adiós al mundo del toro.

El torero se mostraba emocionado ante su última temporada: “Echo la vista atrás y parece todo como un sueño. Empecé muy jovencito y lo que siempre he hecho toda mi vida ha sido torear, vivir el toreo, y aunque me vaya, el torero no morirá nunca" ha confesado durante la presentación, asegurando que aunque suene a tópico, "no podría imaginar todo lo que yo he conseguido a lo largo de estos años".

Ponce, sin querer pararse demasiado a atender a los medios, contestaba de forma escueta a los rumores de crisis: ''Muy bien, muy contento y muy feliz, claro que sí. Muchas gracias'', declaraba sonriendo.