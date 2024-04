El zasca de Paola Olmedo que descuadra el guion de Carmen Borrego en Telecinco

La supuesta ex mujer de José María Almoguera no ha dejado pasar la oportunidad de pronunciarse, a través de una periodista, sobre las declaraciones de las hermanas Campos.

La entrevista más esperada de la semana, comenzaba ayer con un discurso perfectamente guionizado en el que Carmen Borrego negoció el lote familiar para que fuera su hermana, Terelu Campos quien mantuviera a raya al resto de los colaboradores del programa De Viernes.

Todo discurría según lo esperado y Carmen mantenía su postura sin aparentes sobresaltos al enfrentarse a los detalles que el programa le mostraba sobre el desencuentro con José María Almoguera y su pareja Paola Olmedo tras destaparse días antes la exclusiva de sus separación en la revista SEMANA.

La reacción de Olmeda en directo

Lo que en principio resultó ser una versión descafeinada negociada previamente, mostró su cara más intensa cuando Patricia Cerezo interrumpió la entrevista a las hermanas Campos para comunicar un mensaje en directo de Paola Olmedo: "Está viendo la entrevista y dice “paso de gente. Ya he dicho lo que tenía que decir y no voy a entrar en ese juego”, aseguraba la periodista.

Paola Olmedo responde en directo al "fucking show" de Carmen Borrego y Terelu: "Paso de esa gente" https://t.co/03zNPZqLzq — Informalia (@Informalia) April 12, 2024

Un mensaje que sacaba del papel a las hijas de María Teresa Campos, que saltaban como un resorte: "Pues ante esa contestación, no hay más preguntas señoría”, alegaba Carmen Borrego y a lo que Terelu preguntaba molesta: “¿Esa gente quién es? ¿Es la madre de su marido, esa gente es la abuela de su nieto, esa gente es la tía abuela de su nieto? ¿Somos esa gente...?”.

Una reacción en la que intervenía también el colaborador del programa José Antonio León, defendiendo las Campos: "Esa gente es, la que, a pesar de que a ella se le va la boca, siendo boca chancla, jamás, ni públicamente ni en privado, le has faltado el respeto. ni a ella ni a su marido.".

Terelu Campos, harta, estalla contra Paola Olmedo tras recibir un fuerte mensaje en directo https://t.co/DsX0jsMWpm — Lecturas (@Lecturas) April 12, 2024

Tras la vuelta de una pausa de publicidad, Borrego se dirigía a su todavía nuera, Paola Olmedo: "El rencor no lleva a ningún lado. No he ido jamás contra ella y no voy a ir jamás contra ella. Si me he equivocado, pido disculpas". Aunque cree que, tanto su hijo, José María Almoguera, como Paola se han confundido, Borrego se muestra abierta a encauzar la relación con ambos: "Me puedo equivocar como madre. En esta ocasión creo que son ellos los que se han equivocado, pero no pasa nada, las cosas se arreglan dialogando. Por mi parte puede haber una reconciliación, pero Paola me tiene que aclarar qué tiene en mi contra", defendía públicamente.