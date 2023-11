Lola Índigo destapa uno de los secretos del patrimonio inmobiliario de Wyoming

La gala de los Latin Grammy en Sevilla fue este fin de semana, pero todavía sigue generando revuelo a su alrededor todo lo que sucedió en los aledaños, dentro y fuera del recinto y hasta en la alfombra roja. Que se lo pregunten a Sergio Ramos o a María Pombo, por no hablar de Rosalía y Rauw Alejandro entre otros muchos.

Así las cosas, este lunes El Intermedio del Gran Wyoming en La Sexta emitía el reportaje de Isma Juárez en las inmediaciones de la Gala y saltó la sorpresa.

El reportero más inclasificable del programa se trasladó a Sevilla pero como no estaba acreditado para poder acceder a los premios se limitó a acceder a una zona donde pudo hablar con alguno de los artistas nominados.

Juárez habló con Lex, un compositor miembro de la academia, también pudo entrevistar a la actriz Anna Castillo, que no dudó en lanzar un mensaje a la cantante colombiana Shakira: "I feel you sister", y tampoco faltaron Los del Río con el eslogan perfecto para la ceremonia, según ellos: "Latin Grammy quita el 'sentío', te lo dicen los del Río".

Claro que si alguien se llevó los titulares del reportaje esa fue Lola Índigo que, entre bromas y verás, terminó confesando que Wyoming fue su casero, lo que no deja de tener su aquel, teniendo en cuenta que siempre se ha hablado mucho de la gran cantidad de casas que tiene en propiedad el presentador de La Sexta.

La cantante le mandó un saludo que dejó atónito al reportero de El Intermedio: "¿Quién presenta esto? Wyoming, ¿no? Te mando un beso, que era mi casero antes". Ante la cara de pasmo de Juárez ella fue un poco más lejos: "¡Wyoming, te quiero! Sí, era un tío chulísimo, a ver si nos vemos. No tuve ningún tipo de problema, recomendadísimo".

El momentazo de anoche 😂 que no me entere yo de que no le cambiabas el microondas, Wyo @El_Intermedio pic.twitter.com/TTkJEmjDcE