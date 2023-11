El chófer de Bertín Osborne tiene la llave para "hacer temblar a España"

No son pocos los que piensan, a estas alturas de la película, que al cantante se le están complicando mucho los amoríos en los últimos tiempos... pero esto no es nada con lo que suena ahora.

Tras hacer pública la relación que durante varios meses mantuvo con Bertín Osborne en 2021, y asegurar que se quedó embarazada del cantante (aunque finalmente él la habría convencido para abortar), no hay asunto relacionado con la convulsa vida sentimental del artista que Chabeli Navarro no comente. Entre otras cosas porque los reporteros siempre acuden a ella para conocer su opinión sobre las aventuras y desventuras amorosas del cantante... que son un no parar.

El último, la nueva relación extramatrimonial que el presentador habría mantenido de manera esporádica con una mujer de Barcelona llamada Marta desde 2017 hasta hace unos meses, cuando la presunta amante de Bertín descubrió que iba a convertirse en padre junto a Gabriela Guillén.

Un romance que habría compaginado no solo con Fabiola Martínez (de la que se separó en enero de 2021) sino también con la propia Chabeli, que no ha dudado en confesar su sorpresa porque de ser cierto lo de esta chica catalana, "ahí ya estamos hablando de infidelidades".

"Recuerda que lo mío y lo de Gaby no se considera infidelidad porque no estaban juntos, pero si estaba supuestamente con Fabiola la verdad que hace muy mal", aseguró, reconociendo que ella no tenía "ni idea" de la existencia de Marta ni el presentador le comentó nunca nada sobre esta presunta amiga especial que sacaron a la luz hace unos días Las Mamarazzi.

Respecto a las citas entre esta mujer y Bertín de las que se está hablando, y en las que el chófer del artista tendría un papel fundamental al servirle siempre de coartada y cómplice, Chabeli admite que en su caso también fue así y asegura que "si ese chófer hablara creo que temblaría España".

"Con todas hacía lo mismo. A lo mejor también la ilusionó o le prometió el oro y el moro, lo que hace siempre porque Bertín te trata muy bien, es un caballero y luego es todo mentira", reprochó al presentador.

Las primeras, segundas... y terceras en la vida sentimental de Bertín Osborne

Sin embargo, y después de invitar a Marta a que hable y "sepamos la historia real", la sevillana no dudó en mandarle un mensaje tras escuchar que estaría muy disgustada al descubrir que no era la única en la vida de Osborne: "Hombre, como no había nadie más si estaba con Fabiola. Ella era la segunda, desde un primer momento ya lo sabía. En mi caso no, en el de Gaby tampoco, pero en ese caso, cariño, eras la segunda".

Respecto a la demanda que Bertín le interpuso por derecho al honor y a la intimidad, y revelación de secretos, Chabeli insistió en que todavía no sabe nada. "Está todo en manos de los abogados, pero yo estoy muy tranquila, ya me veis. La justicia va muy lenta y yo estoy deseando que... puede que os sorprendáis", zanjó.