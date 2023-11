Las claves de la crisis entre Sergio Ramos y Pilar Rubio: Patiño da en la diana

No es la primera vez que el tema coge fuerza y se pone en la mesa de debate, para disgusto y enfado de la presentadora, ahora vuelve a primer plano y se aportan nuevos indicios...

Es un runrún que coge fuerza de vez en cuando y que suele enfadar mucho a Pilar Rubio, que se queja ante la prensa cada vez que le toca posar en algún photocall. Y sin embargo, los rumores de crisis en su matrimonio con Sergio Ramos son cíclicos y reaparecen de cuando en cuando.

Estaba claro que al pisar la alfombra roja de los Grammy Latinos de la mano de su hermana, Sergio Ramos iba a destapar las especulaciones de nuevo y así fue.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sergio Ramos (@sergioramos)

Este fin de semana, el programa Socialité fue un poquito más lejos y recopiló una serie de pruebas que, según el equipo del programa, reforzarían la idea de que la pareja está en crisis.

De confirmarse esta teoría, la pareja podría unirse a otras parejas mediáticas que no pasa por un buen momento sentimental, como Messi y Antonella.

En cuanto a las claves que apuntarían a un mal momento entre Ramos y Rubio, el magacín de corazón de fin de semana en Telecinco citó, aparte de la gala de los Latin Grammy 2023, que el futbolista acudió a una fiesta privada en compañía de tres amigas. De nuevo, ni rastro de la presentadora, como tenían acostumbrado al personal hasta hace bien poco.

Las últimas señales en redes de una posible crisis entre Sergio Ramos y Pilar Rubio

El periodista Daniel Carande fue un poco más lejos al destacar en el programa de María Patiño que la cara de Pilar Rubio en su último evento junto a Sergio Ramos era muy seria, por no hablar de que ya no le da like a las fotos que comparte su marido en Instagram o que ahora ella publica sus clásicas fotos familiares sin él...

Muchas pistas y ninguna definitiva pero que ayudaron al Socialité de Telecinco a mejorar sus registros notablemente este domingo. De hecho, ascendió al 11.8% de cuota de pantalla y 792.000 espectadores, sus cifras más altas desde hace más de un mes.