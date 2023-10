Belén Ro habla claro de por qué destrozó a Carmen Alcayde en GH VIP 8 y arrasa

Desde hace días no se habla de otra cosa dentro y fuera de la casa de Guadalix que de lo que sucedió entre amigas y colaboradoras de Telecinco y ahora se han puesto las cartas sobre la mesa.

Desde que entró Belén Rodríguez junto a Anabel Pantoja en la casa de GH VIP 8 disfrazada de alien, la vida en Guadalix se ha convertido en un infierno para<<El "cuesco" de Carmen Alcayde dentro de "Gran Hermano VIP" despierta sospechas. La presentadora y colaboradora de Telecinco está viviendo sus horas más bajas y no levanta cabeza por un comentario que le hizo Rodríguez durante su visita y que está dando mucho que hablar dentro y fuera del concurso.

Todo comenzó hace unos días, cuando Pantoja y la periodista se vistieron de extraterrestres para invadir la casa más vigilada de España. Allí, Belén le dijo un comentario a Carmen que la dejó muy pensativa.

Desde entonces, Alcayde está con os ánimos muy bajos y se ha hecho más de un confesionario a lágrima viva y hablando de la que era su amiga y asegurando que ella no le ha hecho “nada”.

Con este panorama sobre la mesa y muchísimo ruido en redes sociales, este jueves festivo Belén se sentó en el plató de Fiesta para desvelar su versión de los hechos y "destapar" a la concursante de GH VIP: “Carmen Alcayde está utilizando a sus hijos, yo también tengo familia”.

No solo se mostró muy enfadada por todo lo que está sucediendo dentro y fuera del concurso sino que aclaró que “ella y yo nunca hemos sido amigas íntimas, hemos sido amigas de la televisión”.

Aunque tenían buen relación, la cosa se enfrió cuando el programa en el trabajaba la ahora concursante empezó a hablar de Belén Ro: “A mí me contaron que ella se sumó al linchamiento y que se inventa una serie de cosas mías que están en proceso judicial”.

La versión de Belén Rodríguez dista mucho de la de Carmen Alcayde

Después de mucho tiempo sin verse, ambas se reencontraron en la primera gala de GH VIP 8 y fue ahí donde le hizo un comentario a Carmen, en cuanto fue confirmada como participante del reality: “Te vas a cagar”.

Aunque este jueves aseguró, eso sí, que lo que le dijo fue “una broma” y que la que fuera su amiga se está haciendo “la víctima”: “Yo también tengo familia y amigos y de mí no se acordó nadie en el otro programa. Yo nunca he criticado a un compañero ni me he unido a una pandillita para fastidiarle la vida a nadie”.

Belén Ro a Carmen Alcayde: Te acuerdas lo que te dije cuando nos despedimos?



Carmen: Que me iba a cagar



Belén : pues estoy en ello 🖕



Qué mala @belenrdguez JAJAJAJAJAJA #GHVIP9O #GHVIPDBT4 pic.twitter.com/xpskhPkUlX — • TodoSalseO • (@TodoSalseos) October 9, 2023

Para finalizar concluyó que “le he gastado una broma a Carmen y a ella le ha servido para hacerse la víctima, que es lo que mejor se le da del mundo”, apuntaba la tertuliana del programa de Emma García.

Todo ello en una jornada muy buena para Fiesta este 12 de octubre Día de la Hispanidad en el que el magacín festivo (nunca mejor dicho) de Telecinco subió sus cifras hasta el 10.8%de cuota de pantalla y 933.000 espectadores, sus mejores datos desde hace más de un mes.