Tras el bluf de su boda con Teresa Campos Bigote Arrocet da un giro a su versión

La exclusiva del cómico chileno apenas un mes después de la muerte de la presentadora está dando para mucho... y también para muchos cambios de versión según van cayendo las mentiras.



El cómico chileno va de más a menos. Hace una semana en la revista Diez Minutos hablaba de una posible boda con su amada “Teresita”. Este miércoles, ha vuelto a romper su silencio. Lo ha hecho con el periodista Pepe del Real. Las últimas declaraciones dan un lección de Derecho Civil y Familia. Según el último compañero de viaje de María Teresa Campos, el protagonista pudo ser pareja de hecho de la comunicadora y no de parte sino de oficio. No por decisión sino porque la administración se lo hubiese concedido. Grande Edmundo. Letrado sin formación. Edmundo Arrocet asegura que tras dos años de convivencia con la malagueña podía haber sido beneficiario de la pensión de viudedad por derecho y hecho.

No es una cuestión de oficio. Es de parte. Tras dos años de matrimonio, las partes de común acuerdo y tras ser inscritas en el registro civil como pareja de hecho, y tras el fallecimiento de una de las partes, podrían haber solicitado la pensión de viudedad. Nada que ver con el matrimonio civil.

En la unión matrimonial, la pensión de viudedad es inmediata. Con la pareja de hecho hay que cumplir con una serie de requisitos para la consecución de la pareja de hecho. No es inmediata. Es necesaria la presencia de unos testigos que acrediten la convivencia en tal relación “matrimonial”. Con el matrimonio no sucede. Si te casas la noche anterior y falleces la mañana siguiente, te corresponde la pensión de viudedad. No sucede así con la pareja de hecho.

A vueltas con la petición de matrimonio de Teresa Campos a Bigote Arrocet

El integrante del Un, dos tres… responda otra vez asegura que Teresa Campos le pidió matrimonio. Así fue. Otra cosa es que no llegó a buen cauce. La fallecida comunicadora decidió desviar el interés de su petición al conocer que convertía a su posible viudo en heredero forzoso de su situación hereditaria. Esto no le gustó tanto. Y no se hizo.

Una vez contada la verdad, estas últimas 48 horas Edmundo Arrocet ha decidido utilizar la figura obsoleta de la pareja de hecho. Una institución que al nacer el matrimonio homosexual en España, queda endeble en derechos y obligaciones. Existente pero con menos fuerza legal.

Edmundo ha pasado de dar protagonismo a la boda por decisión de la otra parte a la pareja de hecho con sus obligaciones. Alguna verdad y muchas mentiras. Y algunas vienen de la ley propiamente dicha. “La Ley” es la palabra que utilizará el protagonista en su última entrevista emitida en Vamos a Ver presentado por Joaquín Prat.