El "cuesco" de Carmen Alcayde dentro de "Gran Hermano VIP" despierta sospechas

Fuera de la casa más famosa de Guadalix puede que se esté hablando más de Gustavo Guillermo y de las hijas de María Teresa Campos, pero dentro hay una protagonista indiscutible...

Con permiso de Gustavo Guillermo, el exchófer de María Teresa Campos, que en realidad está dando más titulares fuera que dentro de la casa, si hay una concursantes que está protagonizando la telerrealidad de GH VIP 8 y dando contenidos esa es Carmen Alcayde.

La presentadora y colaboradora televisiva lo está dando todo en Guadalix... literalmente. De hecho, la última anécdota protagonizada fue, supuestamente, mientras dormía. Alcayde se tiró una flatulencia por la noche en la habitación que dejó a sus compañeros sin palabras.

Lo más gracioso de todo es que intentó echar la culpa a su compañero Luca. "Carmen, por favor, eh. Júralo por tu abuela. Vaya pedo te has tirado", le dijo Luca y ella siguió insistiendo: "Que yo no he sido, has sido tú". Pero cuando él le pide que lo prometiera, ella desistió.

A vueltas con las flatulencias de Gran Hermano VIP 8

"Ay, pensaba que era un ronquido", decía también Susana y mientras Alcayde se reía en la cama, Luca le dijo algo: "Sabes, este pedo va a salir por toda España". Dicho y hecho, así fue.

Tanto es así que este miércoles hasta estuvo presente el el Fresh y Joaquín Prat no pudo evitar comentar el momentazo: "Un pedo de esas características no se cae, te lo tienes que tirar. Tienes que dedicar todo tu cuerpo a evacuar esa flatulencia. Un cuesco de esas características no se cae, te lo tienes que tirar", ironizó entre bromas y veras el presentador de Vamos a ver.

Alexia Rivas también comentó el momento protagonizado por Carmen Alcayde y admitió que ella también lo hace: "Yo soy muy pequeña y también me tiro pedos. Aunque parezca que soy divina, me los tiro", admitió.