Jorge Javier Vázquez dice “hasta siempre” a 15 emisiones del fin de Sálvame

Jorge Javier Vázquez pone punto y final a su trayectoria profesional de los últimos años. Según la carta del presentador de Badalona a sus seguidores nohay fecha de regreso para su vuelta

El presentador estrella de las tardes de Telecinco ha dicho que “hasta aquí hemos llegado”. A través de una red social ha comunicado a sus seguidores que es el momento de parar durante un tiempo. Las razones son potentes. La salud siempre es lo primero. Jorge Javier Vázquez pone punto y final a su trayectoria profesional de los últimos años. Según la carta del presentador de Badalona a sus seguidores, es conocedor de cuándo se va pero no cuando regresará. Si es que se produce.

El contrato de Jorge Javier Vázquez con Mediaset estaba en vigor hasta 2025. Los rumores de su partida eran cada vez más fuerte ante su ausencia en los programas que presenta en la cadena “amiga”. Este sábado anunciaba su partida. La duda queda en alto. Es una baja laboral con o sin rescisión de contrato. En su comunicado no disipa la duda periodística de las últimas horas. No es el momento ni el lugar. Sea lo que sea, lo comunicará la cadena de mutuo acuerdo. O no. El anuncio de la cancelación de Sálvame fue una filtración a través de El Mundo. Algo que no sentó bien al presentador ni a la plantilla al completo.

Jorge Javier Vázquez necesita tiempo. Así lo ha hecho saber según sus palabras. La comunicación de su partida se produce a 15 emisiones del fin del programa que capitaneó durante años con éxito y triunfos de audiencia y económicos. De ser motivos de salud, como ha comentado, no hay nada que objetar. Es su prioridad y la que debe ser. Otra cosa es intentar no estar por decisión propia o de altas esferas de no estar en los últimos días en Sálvame que tendrá su fin el próximo 23 de junio. Aquí habría incongruencia.

Un apunte histórico

En julio de 2004 finaliza 'Sabor a ti', en Antena 3 presentador y producido en sus últimos tres años por la productora de Ana Rosa Quintana. De 1998 a 2001 la producción cayó en manos de Martingala. Ana Rosa Quintana deja su programa con una 'share' de 18,4 por ciento. Unos meses antes la presentadora abandona el programa. En aquel momento se encuentra embarazada de los dos hijos, fruto de su amor con Juan Muñoz.

Ana Rosa Quintana no despide los últimos días del programa que le dio la gran popularidad que después fue in crecendo. En aquellos momento hubo voces que aseguraban que Ana Rosa Quintana abandona el “barco hundido” de 'Sabor a ti' antes del hundimiento final. Interpretaciones válidas para unos y otros. Ana Rosa Quintana estaba embarazada. Y Jorge Javier Vázquez recibe señales para poner un punto y final a esta travesía por temas personales de salud. Todo dado, por bueno. Los embarazos (sus hijos ya tienen 18 años) y las señales de Jorge Javier Vázquez también. En razones privadas y de salud no se puede entrar.