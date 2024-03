La hija de Blanca Fernández Ochoa estremece recordando la muerte de su madre

Han pasado más de cuatro años desde que la campeona olímpica apareciera fallecida y ha sido ahora cuando su hija ha roto su silencio de la manera más sincera y honesta para hablar de ello.

La muerte de Blanca Fernández Ochoa en 2019 debido a la enfermedad mental que padecía conmocionó a la sociedad española y dejó devastada a su familia.

La mujer que hizo historia en el deporte español al convertirse en la primera mujer en conseguir una medalla olímpica para España en 1992 se quitó la vida dejando un vacío irremplazable del que este domingo habló a corazón abierto su hija Olivia.

En su primera entrevista en un plató de televisión para Emma García en Fiesta, la hija de la campeona quiso hacer un homenaje al recuerdo de su madre.



Olivia evocó el día en el que escribió un mensaje a través de las redes sociales para recordar la fecha en la que su madre ganó la medalla olímpica, 32 años después: "Lo que me pasó ese día fue que con la psicóloga desbloqueé el día de su muerte y no sabía que ese día era 20 de febrero y me enviaron vídeos de que ese día había ganado mi madre la medalla".

Olivia habla con sinceridad de la muerte de su madre, Blanca Fernández Ochoa

Muy sincera y emocionada reconoció que "yo no he pasado el duelo, lo estoy pasando ahora y el poder soltar lo que sentía lo considero muy importante. Yo tenía un dolor atrapado dentro que creo que lo tenía guardado oculto y he estado haciendo diferentes cosas para no verlo, pero al final creo que hay que ir soltándolo poco a poco", reflexionó.

Cuando la presentadora quiso saber qué recordaba de su madre no dudó en abrirse: "Todo. La recuerdo en cada entrenamiento que hago. Cada sonrisa, para mi era mi madre, una persona completamente normal. Para mí, mi madre a nivel deportivo y de vida siempre estaba con una sonrisa y me ha enseñado a vivir los pequeños momentos".

No desaprovechó la oportunidad de lanzar un mensaje de apoyo para destacar la importancia de la salud mental: "Considero muy importante trabajarlo y darle esa visibilidad de que el dolor mental o una enfermedad mental también es una enfermedad". De hecho, confesó que ella "no era consciente de la enfermedad de su madre" hasta el mismo año que ella falleció porque lo tenía "bastante oculto".

Olivia no pudo evitar emocionarse al ver el vídeo homenaje a Blanca Fernández Ochoa que le preparó el programa y defendió que "era una persona que se guardaba bastante para ella y la considero muy valiente por todo lo que hizo estando como estaba. Ojalá ser la mitad de valiente que ella a lo largo de mi vida".

