Makoke declara la guerra a Isabel Rábago por una verdad como un templo

La modelo no se esperaba que, habiendo acudido a 'La última noche' para hablar del reality '¡Vaya vacaciones!, la periodista le sacara sus problemas y los de Kiko de morosidad con Hacienda.

Makoke fue la invitada especial en el plató de 'La última noche', el programa conducido por Sandra Barneda en Telecinco. Makoke, recientemente exconcursante del reality '¡Vaya vacaciones!', había acudido al espacio televisivo pensando que su comparecencia se limitaría a hablar de concurso en el que había participado y no se esperaba para nada que se le cuestionara sobre los diversos conflictos que han empañado su imagen mediática a lo largo de los años.

La controversia surgió cuando la periodista Isabel Rábago le espetó sin miramientos que tanto ella como su exmarido Kiko Matamoros habían amasado una considerable fortuna gracias a la infinidad de entrevistas, comparecencias televisivas, fotos y exclusivas que habían concedido a lo largo de sus azarosas vidas personales. "Habéis ganado dinero a raudales, aireando absolutamente todo", le espetó de forma contundente Rábago a Makoke.

En respuesta a esta crítica, Makoke mencionó que la exclusiva sobre su divorcio fue una de las "pocas" veces en las que ha hablado de su exmarido. Sin embargo, la entrevista se volvió tensa cuando Isabel Rábago volvió a intervenir: "Lo que no entiendo es que, a pesar de haber ganado tanto dinero, aún debáis a Hacienda y a los españoles casi un millón de euros".

Makoke, visiblemente molesta, saltó como un resorte y respondió con firmeza: "¡Eso no lo voy a tolerar! Retira lo que has dicho porque puedo demandarte. No debo nada a Hacienda".

La periodista continuó argumentando que entonces debería "demandar a todos los medios que publican la lista de morosos del año 2023", mientras que Makoke se defendía afirmando que no existía una sentencia firme, ya que había apelado.

Su experiencia con su ex

En relación a su participación en '¡Vaya vacaciones!', Makoke compitió junto a Javier Tudela en el reality de Telecinco, en el que finalmente se alzaron con la victoria Jorge Pérez y Cristina Porta.

Cuando Sandra Barneda le preguntó sobre su experiencia en el programa, Makoke respondió: "He crecido mucho como persona, me siento más fuerte que antes, creo que lo he dado todo y estoy muy orgullosa de mí misma, y aún más de mi hijo".

Sin embargo, su participación en el concurso estuvo marcada por las complicaciones en la convivencia con Marta Peñate, la actual novia de Tony Spina, con quien Makoke había tenido una relación en el pasado.

Los tertulianos del programa enfocaron su atención en los posibles celos que Makoke podría haber causado en la concursante, pero ella minimizó estos comportamientos y admitió no estar segura si estaba participando en un reality o en un espectáculo.