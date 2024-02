Ágatha Ruiz de la Prada estalla contra Carmen Lomana, y no es la primera vez

La diseñadora, que lleva en pie de guerra con la socialité desde hace varios años, ha explicado cual es el motivo principal que provocó este enfrentamiento entre ambas.

Desde hace muchos años, Ágatha Ruiz de la Prada y Carmen Lomana viven una guerra sin cuartel que se ha acrecentado en los últimos años por el cruce de declaraciones que ambas han protagonizado en distintos platós de televisión. El último lo ha protagonizado la diseñadora, que se ha sentado en el programa "De Viernes" para explicar porqué está enfrentada con la socialité.

Y es que Ágatha Ruiz de la Prada y Carmen Lomana no han estado enfrentadas siempre, de hecho la socialité fue una de las clientas más constantes de la diseñadora: "Yo nunca me metía con ella, porque me compraba trajes. En esa época, que yo era muy hippy, ella ya era una señora. Ha mejorado mucho. Está más guapa ahora que cuando la conocí hace 40 años". Pero a pesar de todo, hubo algo que provocó que la diseñadora se enfadara con Carmen Lomana.

Esto fue lo que enfado a Ágatha Ruiz de la Prada y Carmen Lomana

Fue hace tres años cuando Ágatha Ruiz de la Prada decidió bloquear a Carmen Lomana en de todos lados: "Igual ella creyó que éramos más amigas de lo que éramos y me empezó a escribir en la etapa de Luis Miguel Rodríguez. Me decía que cómo estaba con este señor, que era un hortera. Tienes que tener mucha confianza para hacer eso y encima dejarlo grabado a través de los mensajes".

Después de recibir ese mensaje, la diseñadora decidió bloquear a Carmen Lomana: "Yo la bloqueé. Está bloqueada desde el año 2021. Cuando me llamaron de 'Sálvame' tenía todos los mensajes guardados. Yo creo que está celosa. Todos los hombres con los que he estado, ella ha intentado buitrear. Nada más romper con Luis Gasset, ella le llamó inmediatamente después. Ha ido a por todos. Es absurdo".

Aunque esto no fue lo único que hizo que Ágatha Ruiz de la Prada y Carmen Lomana comenzaran a atacarse, porque la guerra se acrecentó tras la emisión del especial de 'Lazos de Sangre' sobre la diseñadora: "Aprovechando mi programa, fue muy crítica conmigo". Desde entonces, ambas han intercambiado un cruce de declaraciones constantes: "Estoy convencida que lo hace por negocio, porque otra explicación no tiene. Al final, voy a ganar yo más dinero que ella...".