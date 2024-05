El sonado accidente de Doña Letizia en Zarzuela: así descubrió lo grave que era

La última aparición de la esposa de Felipe VI ha sido tan inesperada y sorpresiva que no ha tenido más remedio que dar explicaciones e incluso mostrar pruebas gráficas. Lo nunca visto.

Sorpresa mayúscula al ver a la Reina Letizia llegar este lunes al Teatro Real para presidir el concierto EmociónArte cojeando visiblemente y con unas zapatillas deportivas blancas reservadas, hasta ahora, a sus viajes de cooperación.

El motivo de cambiar sus habituales salones de tacón (cada vez más sensatos por el neuroma de Morton que sufre desde hace dos años y que le provoca fuertes dolores) por unas deportivas fue, como ella misma reveló con naturalidad, porque hace unos días se rompió un dedo del pie.

La Reina preside el concierto “EmociónArte”, un acto que fomenta la educación en bienestar emocional entre los jóvenes, que se desarrollará en el marco de la proclamación del Premio Princesa de Girona “Internacional 2024”.



"Una mala suerte. Van a ser unas semanas, se cura en nada", explicó con una gran sonrisa, quitando hierro a la rotura en una de sus falanges (en concreto la falange proximal del dedo central del pie derecho) que se produjo el sábado pasado al darse un golpe contra una mesa cuando se encontraba en el Palacio de La Zarzuela.

Claro que la esposa de Felipe VI no fue consciente del alcance y la gravedad de su lesión hasta que se sometió a una radiografía, según reveló el magacín matinal de Antena 3 Espejo Público.

De hecho, en un corrillo con periodistas, la Reina matizó que hace unos días, caminando descalza por casa, se dio un fuerte golpe con una mesa, lo que le provocó la fractura completa de la falange. Mostró, incluso, la radiografía a los periodistas, donde se apreciaba la rotura.

La Reina Letizia continúa con su agenda a pesar de las recomendaciones médicas

A pesar de que lo recomendable sería que guardara reposo para recuperarse cuanto antes, y de que los médicos le han recomendado reposo, hielo y utilizar calzado ancho para facilitar la recuperación la Reina no quiso cancelar sus compromisos y no dudó en reaparecer en el concierto organizado por la Fundación Princesa de Girona con unas amplias y cómodas zapatillas de deporte que, sin duda, se convertirán en sus mejores aliadas en las próximas semanas.

Una lesión que como es lógico eclipsó el look de Doña Letizia, que combinó sus deportivas con un pantalón recto en color blanco y una blazer de tweed de cuadros rosas y rojos con botonadura frontal y bajo desflecado. Un look ideal para el día a día con el que su Majestad ha dejado claro que elegancia no tiene por qué ser sinónimo de zapatos de tacón.